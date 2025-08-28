Kết quả xổ số hôm nay, 28-8: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội...

28/08/2025 16:43

Kết quả xổ số hôm nay, 28-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 28-8: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội... - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh có giải đặc biệt là 256886.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang có dãy số 191282.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận có giải đặc biệt với dãy số 422358.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay (28-8) sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số miền Trung (XSMT) lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS) của các công ty xổ số kiến thiết: xổ số miền Nam, xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo nld.com.vn
