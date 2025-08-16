Kết quả xổ số hôm nay, 16-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 771331 .

Kết quả xổ số hôm nay, 16-8, của xổ số miền Nam (XSMN): TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 497116.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có dãy số 724872.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang là 545503.