Kết quả xổ số hôm nay, 16-10: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận có giải đặc biệt với dãy số 814132.

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 16-10, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.