Kết quả xổ số hôm nay, 13-9: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 434536.
Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 085198.
Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có dãy số 384452.
Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang là 367958
Kết quả xổ số hôm nay, ngày 13-9, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.
Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.
