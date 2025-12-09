Kết quả xổ số hôm nay, 12-9: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh là 754574.

Kết quả xổ số (KQXS) ngày 12 -9 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.