Kết quả vòng loại World Cup 2026: Ronaldo giúp Bồ Đào Nha thắng đậm

07/09/2025 07:16

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm nay 7/9, Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỉ số 5-0.

Rạng sáng nay (7/9), các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu hấp dẫn của vòng loại World Cup 2026. Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở loạt trận này khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành kết quả thuận lợi.

Bồ Đào Nha ở chuyến làm khách trên sân của Armenia đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Ngay ở phút thứ 10, João Félix đã ghi bàn thắng mở tỉ số sau đường kiến tạo của João Cancelo.

ket qua vong loai world cup 2026 hom nay 7 9 ronaldo giup bo Dao nha thang dam hinh anh 1
Ronaldo tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: Reuters).

Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha càng chơi càng hưng phấn. Phút 21, Cristiano Ronaldo dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Pedro Neto trong vòng cấm địa ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, João Cancelo đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Bồ Đào Nha.

Ngay ở đầu hiệp 2, Ronaldo lại sắm vai người hùng với cú sút xa thành bàn đẹp mắt nâng tỉ số lên 4-0. Với cú đúp vào lưới Armenia, Ronaldo đã có tổng cộng 140 bàn trong 222 trận cho ĐT Bồ Đào Nha. Tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh đã đạt mốc 942 bàn.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Bồ Đào Nha vẫn thi đấu áp đảo trước Armenia và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 61, João Félix ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Bồ Đào Nha, qua đó dẫn đầu bảng đấu của mình sau lượt trận đầu tiên.

ket qua vong loai world cup 2026 hom nay 7 9 ronaldo giup bo Dao nha thang dam hinh anh 2
João Cancelo (bên phải) cũng thi đấu ấn tượng. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Anh đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 khi tiếp đón Andorra trên sân nhà. Phút 25, tuyển Anh có bàn mở tỉ số khi Christian García phản lưới. Trong khi đó, Declan Rice là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tam Sư ở phút 67.

Kết quả một số trận đấu khác diễn ra đêm qua và rạng sáng 7/9 như sau: Áo 1-0 Đảo Síp, San Marino 0-6 Bosnia, CH Ireland 2-2 Hungary, Latvia 0-1 Serbia.

