Kết quả vòng loại World Cup 2026 hôm nay 11/10: Đức và Pháp thắng lớn

Rạng sáng 11/10, loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tiếp tục sôi động diễn ra trên các sân cỏ. Trong đó, màn so tài giữa ĐT Đức và Luxembourg thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

ĐT Đức có chiến thắng 4-0 trước Luxembourg. (Ảnh: Getty)

Bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026, ĐT Đức nhanh chóng dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên tục giúp ĐT Đức sớm phá vỡ thế cân bằng khi David Raum mở tỷ số ở phút 12. Chỉ 8 phút sau, Joshua Kimmich nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn ngay trong hiệp một.

Sang hiệp 2, ĐT Đức tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt hoàn toàn trước Luxembourg. Dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann, ĐT Đức vẫn tấn công dồn dập và sớm thu về thêm hai bàn thắng nhờ công của Serge Gnabry và Joshua Kimmich.

Chung cuộc, Đức giành chiến thắng thuyết phục 4-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 3 lượt trận. Thầy trò HLV Nagelsmann có cùng điểm số với Bắc Ireland và Slovakia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Cũng trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng 11/10, ĐT Pháp dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan. Ba pha lập công của Les Bleus được ghi lần lượt bởi Mbappe, Rabiot và Thura. Chiến thắng này giúp ĐT Pháp củng cố vị trí dẫn đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.