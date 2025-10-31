Kết quả vòng 9 V-League 25/26: HAGL chia điểm kịch tính trước Nam Định

Trận đấu trên sân Pleiku khép lại với tỷ số hòa 2-2, chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa HAGL và đương kim vô địch Nam Định.

HAGL là đội mở tỷ số khi Minh Tâm chớp thời cơ từ pha chọc khe thông minh, dứt điểm hạ gục Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, Nam Định nhanh chóng chứng minh bản lĩnh khi liên tiếp gây sức ép từ những quả phạt góc. Brenner ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu dũng mãnh, trước khi chính anh thực hiện thành công quả 11m giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Trong thế bị dẫn, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình. Mưa nặng hạt trên sân Pleiku khiến nhịp độ thi đấu bị ảnh hưởng, song đội bóng phố Núi vẫn duy trì quyết tâm. Ở phút bù giờ cuối hiệp một, Thanh Nhân có mặt kịp thời đá bồi, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục thi đấu ăn miếng trả miếng. Hudlin liên tục được Nam Định tận dụng nhờ khả năng không chiến, nhưng hàng thủ HAGL cùng thủ môn Trung Kiên chơi tập trung, từ chối nhiều cơ hội nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, HAGL cũng tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng các pha dứt điểm của Quang Kiệt, Marciel hay Du Học đều thiếu sự chính xác. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2.