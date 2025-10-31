Kết quả vòng 9 V-League 25/26: Hà Nội FC gục ngã trước Hà Tĩnh

Tối nay (31/10), Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2025/2026. Đội bóng của bầu Hiển được kỳ vọng giành chiến thắng để chen chân vào tốp 4, nhưng họ đã có màn trình diễn thất vọng.

Ở trận đấu này, hai đội nhập cuộc chủ động, liên tục đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ những phút đầu. Mặt sân trơn do trời mưa khiến cầu thủ đôi bên gặp nhiều khó khăn trong xử lý bóng, tạo ra không ít pha bóng nguy hiểm. Phút 41, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Lê Viktor tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Hà Nội FC. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Hà Nội FC thua Hà Tĩnh trên sân khách.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Quyết vào sân. Chỉ ít phút sau, sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng khi Hoàng Hên tạt bóng chuẩn xác để Văn Quyết đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài. Phút 69, Hà Tĩnh nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống đầy may mắn. Cú dứt điểm của Lê Viktor đưa bóng dội cột dọc, hàng thủ Hà Nội lúng túng phá bóng trúng Nguyễn Công Nhật đi thẳng vào lưới, khiến cầu thủ bị tính phản lưới nhà.

Cuối trận, Hà Nội FC dồn toàn lực tấn công. Nỗ lực lớn nhất đến từ pha đánh đầu cận thành của Xuân Mạnh, nhưng bị hậu vệ Hà Tĩnh phá bóng ngay trên vạch vôi. Dẫu vậy, sự kiên cường của hàng thủ chủ nhà và thủ môn Thanh Tùng giúp Hà Tĩnh thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.