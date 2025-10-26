Kết quả vòng 8 V-Leauge: Thanh Hóa thắng SLNA, Hải Phòng gây ấn tượng

Chiều 26/10, vòng 8 V-League 2025/26 chứng kiến hai trận cầu giàu cảm xúc trên sân Lạch Tray và sân Vinh. Trong khi Hải Phòng xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Hà Tĩnh 2-1, thì SLNA lại thất thủ 0-1 trước Thanh Hóa trong ngày hàng công thi đấu kém hiệu quả.

Tại sân Lạch Tray, Hà Tĩnh nhập cuộc ấn tượng và có bàn mở tỷ số ở phút 28 khi trung vệ Helerson bật cao đánh đầu tung lưới Hải Phòng sau quả phạt góc. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế trận.

Phút 38 của trận đấu, Tagueu thoát xuống dứt điểm góc gần gỡ hòa 1-1, trước khi chính tiền đạo này hoàn tất cú đúp ở phút 44 sau khi trọng tài tham khảo VAR và công nhận bàn thắng hợp lệ. Mặc dù Fred Friday bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, Hải Phòng vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, để có được 14 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, trên sân Vinh, SLNA gây thất vọng khi để Thanh Hóa vượt lên ở phút 32. Từ tình huống phá bóng lỗi của Hồ Văn Cường, Rimario nhanh chân dứt điểm vào lưới trống, mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, SLNA đã dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù có một số cơ hội, nhưng Olaha và các đồng đội đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước SLNA. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Thanh ở V-League 2025/2026.

Trong khi đó, trên sân Pleiku cuộc so tài giữa HAGL và Thể Công Viettel khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ sân Pleiku. Dù phải chịu sức ép lớn trong suốt hiệp 2, thầy trò HLV Quang Trãi vẫn bảo toàn được chiến thắng quý giá.

Ngay ở phút 24, Jairo mở tỉ số cho HAGL bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau pha treo bóng chuẩn xác của Vĩnh Nguyên. Có bàn dẫn, đội bóng phố Núi thi đấu hưng phấn và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 61, từ sai lầm của Pedro, tiền vệ Ryan Ha tận dụng cơ hội dứt điểm quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Không chấp nhận thất bại, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công trong những phút còn lại. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng lần lượt Nhâm Mạnh Dũng, Đinh Xuân Tiến và Nata đều không thể đánh bại được thủ môn Trung Kiên.

Phải tới phút 90+13, Lucao mới ghi bàn danh dự cho đội khách. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi ở V-League 2025/2026.