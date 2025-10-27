Kết quả vòng 8 V-League 2025/2026: Nam Định nhọc nhằn cầm hòa Đà Nẵng

Yến Hoàng/VOV.VN| 27/10/2025 20:34

Kết quả vòng 8 V-League 2025/2026, Nam Định và Đà Nẵng hòa nhau với tỉ số 1-1 ở màn so tài tại Thiên Trường.

Trận đấu giữa Nam Định và Đà Nẵng trên sân Thiên Trường khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Nhà đương kim vô địch nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép ngay từ đầu, song hàng thủ Đà Nẵng thi đấu chắc chắn khiến các cú dứt điểm từ xa của Văn Vĩ hay Tô Văn Vũ không mang lại hiệu quả.

Phút 14, Đà Nẵng bất ngờ mở tỷ số sau pha đá bồi của Phi Hoàng, tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Nguyên Mạnh. Bàn thua sớm khiến Nam Định buộc phải đẩy cao đội hình, song họ vẫn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đội khách.

Bước sang hiệp hai, HLV Trung Kiên liên tục tung thêm các cầu thủ tấn công nhằm tạo đột biến. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tấn công từ hai biên, nhưng Văn Biểu – thủ thành của Đà Nẵng thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Sức ép lớn được đền đáp ở phút 89 khi Lucas bật cao đánh đầu chính xác, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Nam Định. Những phút cuối, đội chủ sân Thiên Trường dốc toàn lực tìm bàn thắng thứ hai nhưng không thành công.

