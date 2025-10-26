Kết quả vòng 8 V-League 2025/2026: HAGL đánh bại Thể Công Viettel

Trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League 2025/26 giữa HAGL và Thể Công Viettel khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ sân Pleiku. Dù phải chịu sức ép lớn trong suốt hiệp 2, thầy trò HLV Quang Trãi vẫn bảo toàn được chiến thắng quý giá.
Ngay ở phút 24, Jairo mở tỉ số cho HAGL bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau pha treo bóng chuẩn xác của Vĩnh Nguyên. Có bàn dẫn, đội bóng phố Núi thi đấu hưng phấn và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 61, từ sai lầm của Pedro, tiền vệ Ryan Ha tận dụng cơ hội dứt điểm quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Không chấp nhận thất bại, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công trong những phút còn lại. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng lần lượt Nhâm Mạnh Dũng, Đinh Xuân Tiến và Nata đều không thể đánh bại được thủ môn Trung Kiên. Phải tới phút 90+13, Lucao mới ghi bàn danh dự cho đội khách. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi ở V-League 2025/2026.
HAGL đối mặt nguy cơ kéo dài chuỗi trận không thắng khi tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Pleiku lúc 17h ngày 26/10. Đội bóng phố Núi đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử khi sau 6 vòng đấu mới ghi được 1 bàn thắng, có 3 trận hòa và chưa biết đến chiến thắng, tạm đứng cuối bảng xếp hạng. Nguyên nhân chính đến từ việc HAGL thiếu ngoại binh chất lượng và lực lượng trẻ còn non kinh nghiệm, khiến lối chơi thiếu hiệu quả và bế tắc.
Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của tân HLV Popov đang thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi kỷ luật, bất bại từ đầu mùa (4 thắng, 3 hòa), đứng nhì bảng với 15 điểm. Dù vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng vì án treo giò, đội khách vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Cùng ngày, hai trận đấu khác của vòng 8 V-League là Hải Phòng gặp Hà Tĩnh và SLNA tiếp Thanh Hóa, trong đó giới chuyên môn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của hai đội chủ nhà nhờ phong độ ổn định hơn.
HAGL sa sút phong độ - Thể Công Viettel thăng hoa
Lúc 17h chiều nay (26/10), HAGL tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Pleiku. Đây là trận đấu được dự báo đầy thách thức với thầy trò HLV Quang Trãi, khi đội bóng phố Núi đang chìm sâu trong khủng hoảng phong độ. Sau 7 vòng đấu, HAGL mới có 3 điểm và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.
Trong khi đó, Thể Công Viettel đang bay cao với phong độ ổn định. Đội bóng áo lính cùng Ninh Bình và CAHN là ba đội vẫn duy trì thành tích bất bại tại V-League 2025/2026. Đặc biệt, lịch thi đấu của Viettel từ đầu mùa khá nặng khi liên tiếp chạm trán các đối thủ mạnh như CAHN, Công an TP.HCM, Hà Nội FC và Ninh Bình.
Ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Popov giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thành tích ấn tượng này càng củng cố niềm tin cho người hâm mộ Thể Công Viettel trước chuyến làm khách đến Pleiku.
HAGL khó tạo bất ngờ dù có lợi thế sân nhà
Khách quan mà nói, lợi thế duy nhất của HAGL là được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, xét về lực lượng, phong độ và lịch sử đối đầu, đội bóng phố Núi đều lép vế hơn so với Thể Công Viettel.
HLV Quang Trãi nhiều khả năng vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đối phương mắc sai lầm để phản kích. Cách chơi này có thể giúp HAGL hạn chế bàn thua, nhưng để giữ sạch lưới trước đội khách là điều không dễ dàng. Bởi trong tay HLV Popov đang có những ngoại binh chất lượng như Pedro và Lucao – những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt chỉ với một khoảnh khắc.
Theo lịch thi đấu, trận HAGL vs Thể Công Viettel tại vòng 8 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay (26/10). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': Trước khi trận đấu diễn ra, thời tiết ở Pleiku có mưa nên mặt sân nhiều chỗ đọng nước, điều ảnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi tấn công và kiểm soát bóng của Thể Công Viettel.
5': Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình để ép sân HAGL, nhưng đội khách vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt khi đội chủ nhà chơi phòng ngự chặt chẽ.
6': KHÔNG VÀO !!! HAGL tổ chức phản công nhanh, Minh Tâm đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt. Sau đó, Thể Công Viettel cũng lên bóng nhanh, nhưng Khuất Văn Khang không thể dứt điểm thành công.
7': SÚT XA !!! Văn Tú thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa bằng chân trái, nhưng không thắng được Trung Kiên. Đội khách sau đó có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng Nata hay Pedro đều không đánh bại được thủ thành Trung Kiên.
9': THẺ VÀNG !!! Phước Bảo kéo áo Nata ngăn cản phản công, trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng với cầu thủ bên phía HAGL. Đây là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này.
10': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel thực hiện quả đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm của HAGL, cơ hội đến với Văn Khang, nhưng cầu thủ này sút trượt tâm bóng nên bị thủ môn Trung Kiên ôm gọn.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vĩnh Nguyên bên phía HAGL treo bóng từ tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng không làm khó được thủ môn Văn Việt.
18': PHẠT GÓC !!! Thể Công Viettel được hưởng phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng Jairo đã đánh đầu giải nguy thành công.
20': Do điều kiện sân trơn bóng ướt nên hai đội gặp khá nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công, tạo ra những cơ hội về phía khung thành đối phương.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thể Công Viettel chuyển trạng thái nhanh, Khuất Văn Khang có bóng sát vòng cấm địa bên phải theo hướng tấn công, cầu thủ này treo bóng hướng tới vị trí của Lucao, nhưng bóng đi quá mạnh nên cựu tiền đạo Hải Phòng không thể dứt điểm.
23': THẺ VÀNG !!! Viết Tú nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Vĩnh Nguyên.
24': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Vĩnh Nguyên treo bóng rất hay để Jairo đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.
28': CỨU THUA !!! Thủ môn Văn Việt đã cứu thua xuất sắc cho Thể Công Viettel sau cú sút xa của cầu thủ đội chủ nhà. Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, HAGL thi đấu rất hưng phấn khiến đội bóng áo lính gặp khó khăn.
31': THẺ VÀNG !!! Tuấn Phong nhận thẻ vàng vì kéo áo với Marciel. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Thể Công Viettel và thứ 3 của trận đấu này.
35': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Sơn tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền bóng của Vĩnh Nguyên, nhưng không thành công. HAGL và Thể Công Viettel đang tạo ra thế trận hấp dẫn.
38': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc, cơ hội lại đến với Jairo, nhưng lần này cú dứt điểm của trung vệ đội chủ nhà đã đi lên khán đài.
39': KHÔNG ĐƯỢC !!! HAGL phản công nhanh, Vĩnh Nguyên chuyền bóng chéo cánh cho Thanh Nhân, nhưng cầu thủ này lại khống chế bóng lỗi nên không thể tung ra cú dứt điểm.
42': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thể Công Viettel lên bóng bên cánh phải, Tiến Anh căng ngang để Nata dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ môn Trung Kiên.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Lucao có bóng bên cánh trái, tiền đạo này tạt vào vòng cấm bằng chân trái, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Hiệp 1 có 3 phút đá bú giờ.
45+1': SÚT XA !!! Pedro đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa HAGL rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khá xa khung thành. Các ngoại binh của Thể Công Viettel đang chơi chưa tốt ở trận đấu này.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! HAGL tạm dẫn 1-0 Thể Công Viettel.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu sau pha tạt bóng của đồng đội, nhưng không thành công. Ở tình huống tranh chấp bóng trước đó, Quang Kiệt đã va chạm với thủ môn Trung Kiên nên phải nhờ tới tự chăm sóc của các bác sĩ.
53': KHÔNG ĐƯỢC !!! Khuất Văn Khang tung cú dứt ddiemr trước vòng cấm địa của HAGL, nhưng Quang Kiệt đã cản phá thành công. Như vậy là Quang Kiệt vẫn bị đau sau khi cố gắng vào sân thi đấu ở tình huống va chạm trước đó.
58': HAGL vẫn đang chơi phòng ngự phản công rất khó chịu khiến Thể Công Viettel gặp bế tắc.
59': ĐÁNG TIẾC !!! Nhâm Mạnh Dũng xâm nhập vòng cấm, nhưng tiền đạo này xử lý bóng quá chậm nên bị Du Học phá bóng giải nguy thành công.
61': VÀO VÀO VÀO !!! Pedro mắc sai lầm, cơ hội phản công đến với Ryan Ha, tiền vệ này đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm căng đánh bại Văn Việt ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Khang có bóng bên cánh trái, tiền vệ này tạt bóng vào vòng cấm của HAGL, nhưng không thành công. Đội bóng của HLV Popov đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
68': KHÔNG VÀO !!! Pedro đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng đi chệch khá xa khung thành của HAGL.
70': KHÔNG VÀO !!! Hữu Thắng thử vận may bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn.
72': KHÔNG VÀO !!! Đinh Xuân Tiến sút bóng rất căng trong vòng cấm địa HAGL sau đường chuyền của Pedro, nhưng lần này thủ môn Trung Kiên đã chơi xuất sắc.
77': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều sức ép thì Lucao đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Thể Công Viettel. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
82': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Pedro đã việt vị trước khi kiến tạo cho Lucao ghi bàn, HAGL vẫn đang dẫn 2-0 Thể Công Viettel.
86': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel đá phạt góc, cơ hội đến với Nata, nhưng tiền vệ này lại đệm bóng đi lên khán đài một cách đáng tiếc.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 11 phút bù giờ.
90+2': KHÔNG VÀO !!! Tiến Anh tạt bóng rất hay cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu cận thành, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công.
90+5': KHÔNG VÀO !!! Đinh Xuân Tiến dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành HAGL. Đội bóng áo lính miệt mài tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng vẫn chưa thành công.
90+11': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nata tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành HAGL.
90+13': VÀO VÀO VÀO !!! Lucao ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Thể Công Viettel.
HẾT GIỜ !!! HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel.
Trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 17h ngày 26/10 trên sân Pleiku.