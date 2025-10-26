Kết quả vòng 8 V-League 2025/2026: HAGL đánh bại Thể Công Viettel

15:43

HAGL sa sút phong độ - Thể Công Viettel thăng hoa

Lúc 17h chiều nay (26/10), HAGL tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Pleiku. Đây là trận đấu được dự báo đầy thách thức với thầy trò HLV Quang Trãi, khi đội bóng phố Núi đang chìm sâu trong khủng hoảng phong độ. Sau 7 vòng đấu, HAGL mới có 3 điểm và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Trong khi đó, Thể Công Viettel đang bay cao với phong độ ổn định. Đội bóng áo lính cùng Ninh Bình và CAHN là ba đội vẫn duy trì thành tích bất bại tại V-League 2025/2026. Đặc biệt, lịch thi đấu của Viettel từ đầu mùa khá nặng khi liên tiếp chạm trán các đối thủ mạnh như CAHN, Công an TP.HCM, Hà Nội FC và Ninh Bình.

HAGL đối đầu với Thể Công Viettel lúc 17h hôm nay 26/10.

Ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Popov giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thành tích ấn tượng này càng củng cố niềm tin cho người hâm mộ Thể Công Viettel trước chuyến làm khách đến Pleiku.

HAGL khó tạo bất ngờ dù có lợi thế sân nhà

Khách quan mà nói, lợi thế duy nhất của HAGL là được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, xét về lực lượng, phong độ và lịch sử đối đầu, đội bóng phố Núi đều lép vế hơn so với Thể Công Viettel.

HLV Quang Trãi nhiều khả năng vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đối phương mắc sai lầm để phản kích. Cách chơi này có thể giúp HAGL hạn chế bàn thua, nhưng để giữ sạch lưới trước đội khách là điều không dễ dàng. Bởi trong tay HLV Popov đang có những ngoại binh chất lượng như Pedro và Lucao – những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt chỉ với một khoảnh khắc.

Theo lịch thi đấu, trận HAGL vs Thể Công Viettel tại vòng 8 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay (26/10). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn