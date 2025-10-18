Kết quả vòng 7 V-League 2025/2026: Nam Định thua TP.HCM, CAHN bị SLNA cầm hòa

CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Nam Định trong trận đấu kịch tính trên sân Thiên Trường. Đội khách mở tỷ số ở phút 38 khi Minh Khoa dứt điểm tinh tế trong vòng cấm, giúp TP.HCM tạm dẫn 1-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành tiếp tục thi đấu chắc chắn và bất ngờ nhân đôi cách biệt ở phút 53. Từ tình huống Minh Khoa bị phạm lỗi trong vòng cấm, Oduenyi bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

CLB TP.HCM giành chiến thắng ấn tượng trước Nam Định.

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 56 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Romulo. Những phút còn lại, đội bóng thành Nam liên tục tạo sức ép với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, trong đó có pha đá phạt của Văn Vĩ dội cột dọc ở phút 84 và cú dứt điểm cận thành hỏng ăn của Percy Muzi Tau.

Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự TP.HCM và phong độ ổn định của thủ môn Minh Toàn đã giúp đội khách bảo toàn chiến thắng 2-1 chung cuộc. Kết quả này giúp TP.HCM rời Thiên Trường với 3 điểm quý giá, còn Nam Định tiếp tục chuỗi trận kém may mắn dù thi đấu nỗ lực.