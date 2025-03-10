Kết quả vòng 6 V-League 2025/2026: HAGL đánh rơi chiến thắng trước SLNA

Trận đấu giữa HAGL và SLNA trên sân Pleiku khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Dưới điều kiện mưa lớn, mặt sân trơn trượt khiến hai đội phải chọn lối chơi bóng dài và bóng bổng để tìm kiếm cơ hội.

Ngay phút thứ 7, HAGL có bàn thắng mở tỷ số sau pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, Minh Tâm băng vào cắt mặt dứt điểm tung lưới SLNA. Bàn thắng này cũng là pha lập công đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải mới, tạo nên sự hứng khởi cho thầy trò HLV. Sau đó, Ha Ryan có hai tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Văn Bình xuất sắc cản phá.

Không chịu lép vế, SLNA dâng cao đội hình và tạo ra nhiều pha hãm thành, đáng chú ý là các tình huống của Renteria và Olaha. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên cùng hàng thủ HAGL đã đứng vững trong suốt hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạm dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, SLNA gia tăng sức ép và nỗ lực tìm bàn gỡ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 69, Olaha tận dụng sai lầm của hàng thủ HAGL để dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Tinh thần lên cao, SLNA tiếp tục gây sức ép, nhưng các chân sút vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Trung Kiên thêm lần nào.

Kịch tính đẩy lên cao ở phút bù giờ khi VAR xác định Văn Khánh phạm lỗi trong vòng cấm, HAGL được hưởng phạt đền. Thế nhưng, Jairo lại sút bóng thẳng lên khán đài, bỏ lỡ cơ hội vàng để giành trọn 3 điểm. Trận đấu khép lại trong sự tiếc nuối cho đội chủ nhà, trong khi SLNA có được một điểm quý giá rời Pleiku.