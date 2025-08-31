Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Man City thua ngược Brighton

Tối 31/8, Man City có chuyến làm khách trên sân của Brighton trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 9, Haaland bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Verbruggen.

Chỉ ít phút sau, tiền đạo người Na Uy tiếp tục đánh đầu nguy hiểm nhưng bị cản phá ngay trên vạch vôi. Đến phút 34, nỗ lực của Haaland được đền đáp khi anh dễ dàng ghi bàn mở tỷ số sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, Brighton thi đấu quyết tâm hơn. Họ tạo ra nhiều tình huống sóng gió, đặc biệt từ các pha lên bóng tốc độ của Mitoma và Gruda. Bước ngoặt đến ở phút 66, khi Nunes để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp Brighton được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, lão tướng James Milner dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau khi có bàn gỡ hòa, Brighton thi đấu rất hưng phấn, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép Man City. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội và đến phút 89, Brajan Gruda sắm vai người hùng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau khi dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Mitoma.

Bị dẫn ngược 2-1, Man City vùng lên mạnh mẽ trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Mặc dù có 7 phút đá bù giờ, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng không thể lật ngược được tình thế. Chung cuộc, Man City thua ngược Brighton với tỉ số 1-2. Đây là trận thua thứ 2 của đội bóng này ở mùa giải 2025/2026.