Kết quả V-League hôm nay 20/9: Thanh Hóa tạm thoát vị trí cuối bảng

Ngày 20/9, V-League 2025/2026 trở lại với các trận đấu ở vòng 4. Lúc 18h, PVF-CAND gặp Đà Nẵng trên sân PVF, Thanh Hóa đấu Hải Phòng FC trên sân Thanh Hóa.

Thanh Hóa tạm thoát vị trí cuối bảng của V-League.

Trong trận đấu tại Thanh Hóa, đội chủ nhà dù được đá tại sân đấu quen thuộc nhưng đang trong tình cảnh rất khó khăn cả về thứ hạng cũng như chất lượng cầu thủ. Đội bóng xứ Thanh khởi đầu trận đấu khá chật vật và lại sớm thiệt thòi về quân số khi Quế Ngọc Hải chấn thương phải rời sân từ sớm.

Quá nhiều khó khăn bủa vây, Thanh Hóa hoàn toàn lép vế và để Hải Phòng FC lấn lướt. Sau một số cơ hội, đội khách cũng có bàn mở tỷ số do công của Luiz Antonio ở phút 28 với tình huống dứt điểm quyết đoán vào lưới đội bóng cũ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hải Phòng FC nhân đôi lợi thế sau cú sút rất nhanh của Mạnh Dũng.

Sang hiệp 2, khi Thanh Hóa ở tình thế không còn gì để mất, HLV Choi Won Kwon đã tung tiền đạo Rimario vào sân. Sự có mặt của chân sút này giúp đội chủ nhà tạo nên sức ép đáng kể lên khung thành Hải Phòng FC.

Phút 51, Ngọc Mỹ dốc bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Văn Thuận đệm bóng tung lưới thủ môn Đình Triệu, rút ngắn tỷ số cho Thanh Hóa.

Có bàn rút ngắn tỷ số, Thanh Hóa thể hiện sự hưng phấn và tấn công liên tục. Những sức ép của đội chủ nhà đã được đền đáp với bàn thắng ở phút 78. Văn Thuận tỏa sáng khi đá phạt góc chuẩn xác để Mbodj bật cao đánh đầu thành công. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 2-2. Tỷ số này giúp Thanh Hóa có 2 điểm sau 4 trận và tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

PVF-CAND và Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả những phút giây rượt đuổi mãn nhãn.

Ở trận đấu tại sân PVF, 2 đội PVF-CAND và Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả những phút giây rượt đuổi mãn nhãn. Đà Nẵng 2 lần dẫn trước do công của Văn Long và Henen nhưng Bá Đạt cùng Samson đã ghi bàn để giật lại 1 điểm cho PVF-CAND cùng trận hòa 2-2 với Đà Nẵng.