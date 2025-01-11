Kết quả V-League hôm nay 1/11: Hải Phòng bất ngờ thắng ngược

Kết quả V League hôm nay 1/11 được chú ý với những trận đấu tại vòng 9 khi Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM. Được thi đấu trên sân nhà, CA TP.HCM chơi chủ động và sớm có bàn mở tỉ số nhờ công của Quốc Cường ở phút 11 với pha đánh đầu ở tư thế trống trải trong vòng cấm.

Hải Phòng thắng ngược trên sân của CA TP.HCM (Ảnh: TH)

Có lợi thế dẫn trước, CA TP.HCM dâng cao tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng để có thêm bàn thắng. Các chân sút của CA TP.HCM liên tục phung phí cơ hội, điển hình là pha đệm bóng hụt ngay trước khung thành của Tiến Linh ở phút 37.

Sang hiệp hai, Hải Phòng chủ động dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Đến phút 59, Fred Friday có pha đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm sệt hiểm hóc giúp Hải Phòng có bàn gỡ hoà.

Chỉ 5 phút sau từ tình huống đá phạt góc, Tagueu bật cao đánh đầu thành bàn để giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại, CA TP.HCM không thể ghi được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu trước đó, SLNA có trận hoà đáng tiếc khi làm khách của Đà Nẵng. SLNA có bàn mở tỉ số nhờ công của Justin Garcia ở phút 80 nhưng đến phút 90+5, Kim Dong Su ghi bàn gỡ hoà giúp Đà Nẵng giữ lại một điểm.

