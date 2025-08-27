Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8: Nam Định thắng nhọc, Ninh Bình thẳng tiến

27/08/2025 20:57

Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8: Nam Định thắng nhọc PVF-CAND 2-1 trong khi Ninh Bình thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Đà Nẵng 3-1.

Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8, các trận đấu sớm của vòng 3 đã diễn ra sôi động. Trên sân Thiên Trường, Nam Định nhọc nhằn vượt qua PVF-CAND 2-1. 

ket qua v-league 2025 2026 hom nay 27 8 nam Dinh thang nhoc, ninh binh thang tien hinh anh 1
Nam Định thắng nhọc PVF-CAND. 

Đội ĐKVĐ bị dẫn trước cuối hiệp 1 và phải khá vất vả, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới lật ngược được tình thế trong hiệp 2. Alain (PVF-CAND) đá phản lưới nhà ở phút 52 trước khi Caio César ghi bàn quyết định ở phút 66, đem về trọn vẹn 3 điểm cho Nam Định. 

Trong khi đó tại sân Hòa Xuân, Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ cao với trận thắng thứ 3 liên tiếp. Dù sớm để Đà Nẵng chọc thủng lưới, Ninh Bình vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của ngoại binh Gustavo Henrique. 

ket qua v-league 2025 2026 hom nay 27 8 nam Dinh thang nhoc, ninh binh thang tien hinh anh 2
Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng ở V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF). 

Sang hiệp 2, Ninh Bình ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 3-1. Người ghi bàn là Geovane sau đường chuyền của Hoàng Đức. 

Với những kết quả này, Ninh Bình giữ vững ngôi đầu bảng V-League sau 3 trận toàn thắng và 9 điểm tuyệt đối. Đội bóng tân binh này cũng là CLB duy nhất của giải đấu có được thành tích này. 

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-v-league-20252026-hom-nay-278-nam-dinh-thang-nhoc-ninh-binh-thang-tien-post1225777.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-v-league-20252026-hom-nay-278-nam-dinh-thang-nhoc-ninh-binh-thang-tien-post1225777.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá Việt Nam
            Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8: Nam Định thắng nhọc, Ninh Bình thẳng tiến
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO