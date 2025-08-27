Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8: Nam Định thắng nhọc, Ninh Bình thẳng tiến

Kết quả V-League 2025/2026 hôm nay 27/8, các trận đấu sớm của vòng 3 đã diễn ra sôi động. Trên sân Thiên Trường, Nam Định nhọc nhằn vượt qua PVF-CAND 2-1.

Nam Định thắng nhọc PVF-CAND.

Đội ĐKVĐ bị dẫn trước cuối hiệp 1 và phải khá vất vả, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới lật ngược được tình thế trong hiệp 2. Alain (PVF-CAND) đá phản lưới nhà ở phút 52 trước khi Caio César ghi bàn quyết định ở phút 66, đem về trọn vẹn 3 điểm cho Nam Định.

Trong khi đó tại sân Hòa Xuân, Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ cao với trận thắng thứ 3 liên tiếp. Dù sớm để Đà Nẵng chọc thủng lưới, Ninh Bình vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của ngoại binh Gustavo Henrique.

Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng ở V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF).

Sang hiệp 2, Ninh Bình ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 3-1. Người ghi bàn là Geovane sau đường chuyền của Hoàng Đức.

Với những kết quả này, Ninh Bình giữ vững ngôi đầu bảng V-League sau 3 trận toàn thắng và 9 điểm tuyệt đối. Đội bóng tân binh này cũng là CLB duy nhất của giải đấu có được thành tích này.