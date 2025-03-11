Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/11: Haaland giúp Man City lên nhì bảng

Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu mà tiền đạo người Na Uy tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng. Phút 17, Man City có pha phản công chớp nhoáng, Cherki đánh đầu chuyền bóng để Haaland băng xuống vượt qua hàng loạt cầu thủ đội khách trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Petrovic.

Dù sau đó Bournemouth gỡ hòa nhưng đến phút 33, Haaland lại bứt tốc, vượt qua hàng thủ Bournemouth và cả thủ môn Petrovic trước khi dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, Man City chủ động phòng ngự nhưng vẫn có thêm bàn thắng của O'Reilly để ấn định chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Man City có 19 điểm, vươn lên ngôi nhì trên bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh.