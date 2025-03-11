Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/11: Haaland giúp Man City lên nhì bảng

03/11/2025 07:51

Haaland lập cú đúp giúp Man City đánh bại Bournemouth 3-1 và vươn lên nhì bảng xếp hạng.

ket qua ngoai hang anh hom nay 3 11 haaland giup man city len nhi bang hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Đây là trận đấu mà tiền đạo người Na Uy tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng. Phút 17, Man City có pha phản công chớp nhoáng, Cherki đánh đầu chuyền bóng để Haaland băng xuống vượt qua hàng loạt cầu thủ đội khách trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Petrovic. 

Dù sau đó Bournemouth gỡ hòa nhưng đến phút 33, Haaland lại bứt tốc, vượt qua hàng thủ Bournemouth và cả thủ môn Petrovic trước khi dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-1. 

Sang hiệp 2, Man City chủ động phòng ngự nhưng vẫn có thêm bàn thắng của O'Reilly để ấn định chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Man City có 19 điểm, vươn lên ngôi nhì trên bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 3 11 haaland giup man city len nhi bang hinh anh 20
Ảnh: Reuters. 

﻿

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-ngoai-hang-anh-hom-nay-311-haaland-giup-man-city-len-nhi-bang-post1242806.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-ngoai-hang-anh-hom-nay-311-haaland-giup-man-city-len-nhi-bang-post1242806.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/11: Haaland giúp Man City lên nhì bảng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO