Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 16/8: Liverpool thắng kịch tính Bournemouth

Sáng nay (16/8), Liverpool tiếp đón Bournemouth trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng nhà đương kim vô địch đã có một trận đấu rất vất vả.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục tạo ra sức ép lên phần sân của Bournemouth. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ từ phía Bournemouth.

Hugo Ekitike tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 37, Hugo Ekitike có pha chạy chỗ và đi bóng tốc độ trước vòng cấm địa của Bournemouth. Hàng thủ của Bournemouth mắc lỗi tạo điều kiện để tân binh này ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Ngay ở đầu hiệp 2, các cổ động viên của Liverpool tiếp tục được ăn mừng bàn thắng sau khi Cody Gakpo tỏa sáng. Những tưởng bàn thắng của Cody Gakpo sẽ giúp Liverpool dễ đá hơn ở quãng thời gian sau đó nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

Bournemouth đã thi đấu rất quyết tâm trước Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Sau khi bị dẫn trước 2-0, Bournemouth đã dốc toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Nhờ sự tỏa sáng của Antoine Semenyo ở các phút 64 và 76, đội khách đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Không muốn bị cưa điểm trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2025/2026, Liverpool chủ động ép sân Bournemouth. Trước sức ép lớn từ phía Lữ đoàn đỏ, Bournemouth đã không thể trụ vững. Phút 89, Federico Chiesa - cầu thủ vào sân thay người tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, đưa Liverpool dẫn 3-2.

Federico Chiesa tỏa sáng khi vào sân từ băng ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)

Salah ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. (Ảnh: Reuters)

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, Salah đã ghi bàn giúp Liverpool giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-2. Với kết quả này, Lữ đoàn đỏ tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026.