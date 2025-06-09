Kết quả kiểm tra hoá đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau ở Quảng Ninh

Cụ thể, biên bản làm việc về nội dung kiểm tra thay thế đồng hồ điện giữa Đại diện Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) với bà Đào Bích Lan (phường Mạo Khê) vào trưa 5/9 nêu rõ, bà Lan đã phản ánh đến đơn vị điện lực đề nghị kiểm tra công tơ khi thấy sản lượng điện nhiều hơn mức độ sử dụng. Bà cũng cho biết, số tiền điện trong tháng 6, 7 và 8 vừa qua giống hệt nhau.

Sau khi nhận được phản ánh của bà Lan, Đoàn công tác Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều đã tiến hành kiểm tra tại điểm lắp đặt công tơ đo đếm điện năng cấp điện cho khách hàng tại khu Yên Hoà, phường Mạo Khê (Quảng Ninh).

Theo biên bản làm việc, lúc kiểm tra chì niêm phong bọc công tơ vẫn còn nguyên vẹn; các thông số trên màn hình công tơ điện tử hiển thị bình thường.