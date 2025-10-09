Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe ra sao?

Sáng 10/9, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận: Hiện nay, Sở đã có kết quả bước đầu về việc kiểm định nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe xảy ra ngày 30/8.

Theo PGS.TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn, thành viên đoàn kiểm định), kết quả kiểm định bước đầu vụ cháy xảy ra dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2 cho thấy, vụ cháy ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình.