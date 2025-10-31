Kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung: Vượt trên lo ngại, chưa tới kỳ vọng

Tuy nhiên, thị trường và giới đầu tư không đánh giá như vậy. Cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa thể xử lý các vấn đề cốt lõi trong xung đột thương mại, công nghệ và căng thẳng có thể sẽ tái bùng phát thời gian tới.

Vượt trên lo ngại

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nội dung thông báo được Nhà Trắng và Bắc Kinh phát đi sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại trong ít nhất một năm, với một số nội dung về thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và phí cảng, hợp tác kiểm soát fentanyl, nông nghiệp…

Cụ thể, Mỹ sẽ giảm thuế fentanyl từ 20% xuống 10% và gia hạn đình chỉ thuế đối ứng 24% đối với Trung Quốc thêm một năm mà theo lịch sẽ hết hạn ngày 10/11 tới, đưa tới mức thuế trung bình giảm từ 57% xuống 47%. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, thuế suất hiệu dụng (effective tariff - thuế suất trung bình sau khi tính cả các điều khoản miễn trừ, thỏa thuận song phương, đa phương…) mà Mỹ áp với Trung Quốc theo đó sẽ giảm từ 42% xuống 32%.

Về công nghệ, kiểm soát xuất khẩu và hàng hải, hai bên đồng ý đình chỉ một năm các biện pháp trả đũa lẫn nhau đã được công bố trước đó. Cụ thể, Mỹ đóng băng quy định “Quy tắc liên kết” (Affiliates Rule) vốn yêu cầu giấy phép xuất khẩu không chỉ với các thực thể nằm trong “Danh sách thực thể”, mà cả các công ty nước ngoài có ít nhất 50% vốn thuộc sở hữu của thực thể đó, áp dụng với Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc tạm hoãn thực thi gói biện pháp kiểm soát xuất khẩu ban hành ngày 9/10 của Trung Quốc, với điểm nhấn là siết xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm sang Mỹ. Ngoài ra, Mỹ sẽ tạm dừng một năm các biện pháp điều tra theo Mục 301 với ngành hàng hải, logistics và đóng tàu Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tạm ngưng phản ứng đáp trả trong lĩnh vực này.

Về thương mại nông sản, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 30 tháng 10 cho biết Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm, trong gói nhập khẩu quy mô 87 triệu tấn đến năm 2028. Trung Quốc cũng sẽ gỡ bỏ các loại thuế không hợp lý áp lên hầu hết nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành. Thỏa thuận mở đường khôi phục dòng thương mại đậu nành từng đạt giá trị hơn 12 tỷ USD trong năm 2024 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Không có một thỏa thuận toàn diện, trọn gói, nhưng loạt thỏa thuận từng phần trên đây giúp Mỹ và Trung Quốc tránh được kịch bản xấu nhất về “không có thỏa thuận” sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, một kịch bản vốn từng là đồng thuận thị trường ở thời điểm hơn một tháng trước đây khi hai nước liên tục công bố biện pháp trả đũa lẫn nhau về kiểm soát xuất khẩu, phí hàng hải, nguồn cung đất hiếm. Kết quả tích cực này là điều có thể dự báo trước, khi giới chức cấp cao hai nước đều phát đi thông tin tích cực về một khung thỏa thuận sau khi kết thúc đàm phán thương mại vòng 5 từ ngày 26 đến 27/10 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Có thể coi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung là chiến thắng với cả Mỹ, Trung Quốc và các thị trường. Tổng thống Trump khẳng định được vị thế “người kiến tạo thỏa thuận” sau chuyến thăm một tuần tới châu Á, với điểm chốt sau cùng là thỏa thuận với Trung Quốc, đối tác được ông đánh giá là “khó khăn nhất”. Ông cũng lấy lại được uy tín, hình ảnh trước cử tri nông dân Mỹ qua thỏa thuận về đậu nành. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình có được sự tôn trọng từ Mỹ, buộc chính quyền Tổng thống Trump phải nhìn nhận ở vị thế ngang hàng trong đàm phán thương mại, không để áp Mỹ đặt một chiều. Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung cũng giúp giảm bất trắc đối với kinh tế thế giới và các thị trường toàn cầu.

Chưa tới kỳ vọng