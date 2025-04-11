Kết quả giật mình về xe hybrid sạc điện ngoài PHEV, thêm dòng xe mới thay thế

Kết quả nghiên cứu của Transport & Environment (T&E) - tổ chức vận động hàng đầu châu Âu về giao thông và năng lượng sạch cho thấy các mẫu xe hybrid sạc điện ngoài (PHEV) có thể thải ra lượng khí CO2 gần bằng xe chạy xăng truyền thống, dù được xem là bước đệm trong quá trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn.

Xe PHEV từng được xem là bước đệm trong quá trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn. Ảnh: Car And Driver

Xe hybrid sạc điện ngoài là dòng xe kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện cùng pin có thể sạc ngoài. Khi pin đầy, xe có thể di chuyển khoảng 40–90km chỉ bằng điện, sau đó chuyển sang động cơ xăng khi pin cạn.

Trên lý thuyết, người dùng sẽ sạc pin mỗi đêm để tận dụng năng lượng điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Nhưng nghiên cứu của T&E cho thấy điều này hiếm khi xảy ra.

Thay vì chạy 84% quãng đường bằng điện như trong thử nghiệm, thực tế các xe PHEV chỉ sử dụng điện khoảng 27% thời gian. Điều này đồng nghĩa, phần lớn chủ xe không sạc pin thường xuyên, khiến chiếc xe hybrid sạc điện hoạt động gần như xe động cơ đốt trong (ICE), phát thải khí CO2 và gây ô nhiễm không kém gì bất kỳ loại xe ICE nào khác.