Kết quả Europa League: Betis cầm chân Nottingham Forest

Trên sân La Cartuja (Sevilla), Betis nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 15. Antony – cựu cầu thủ Man United – đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi căng ngang để Cédric Bakambu tung cú sút chìm đánh bại thủ môn đội khách.



Cedric Bakambu mở tỉ số sớm cho Real Betis

Sự hưng phấn của đội chủ nhà, dù vậy, chỉ kéo dài… 3 phút. Từ pha phối hợp trung lộ, Morgan Gibbs-White kiến tạo để Igor Jesus nhanh chân dứt điểm gỡ hòa cho Nottingham Forest. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, đại diện nước Anh càng đá càng hay, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn dồn ép đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự.