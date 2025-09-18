Kết quả Champions League: Bayern, Liverpool, PSG cùng thắng

Bayern khởi đầu không quá tốt nhưng họ vẫn biết cách vượt lên khi được đá trên sân nhà. Phút 21, Kimmich thực hiện tình huống chuyền bóng nhanh ra cánh phải, Olise vượt qua Joao Pedro rồi căng ngang vào trong, hậu vệ Chalobah của Chelsea lúng túng đưa bóng đi vào lưới thủ môn Sanchez.

Đến phút 27, Caicedo phạm lỗi với Kane trong vòng cấm Chelsea và chính cầu thủ sinh năm 1993 bước lên thực hiện cú đá chính xác từ chấm 11m.

Không dễ buông xuôi, Chelsea có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 29. Reece James thu hồi bóng, Caicedo luân chuyển cho Palmer. Cầu thủ này dốc bóng rồi phối hợp một hai với Gusto trước khi dứt điểm vào góc cao khung thành Bayern, không cho thủ thành Neuer bất cứ cơ hội cản phá nào.

Tuy vậy, đó gần như là tất cả những gì Chelsea làm được trận này khi Bayern hoàn toàn áp đảo sau đó. Phút 63, Hàng tiền vệ của đội chủ nhà áp sát khiến Gusto phải nỗ lực chuyền về trong thế bất lợi. Đường chuyền này của cầu thủ người Pháp vô tình tạo nên cơ hội cho Harry Kane băng xuống dứt điểm chính xác trong pha đối mặt với Sanchez.

3-1 nghiêng về Bayern là kết quả cuối cùng.

Liverpool có màn khởi đầu như mơ trước Atletico Madrid. Ngay phút thứ 4, cú dứt điểm của Salah chạm chân Robertson đổi hướng, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ hai phút sau, ngôi sao người Ai Cập solo kỹ thuật, vượt qua ba hậu vệ rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.﻿

Phút bù giờ hiệp một, Marcos Llorente tung cú sút tinh tế trong vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống 1-2, trước khi Van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-2 cho Liverpool. Thời gian còn lại, Atletico Madrid nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thành công. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid.﻿

ĐKVĐ PSG đã có chiến thắng dễ dàng trước Atalanta với tỉ số 4-0. Ngay ở phút thứ 3, Marquinhos đã ghi bàn mở tỉ số cho đại diện nước Pháp. Phút 39, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Hakimi.

Trong hiệp 2, PSG vẫn thi đấu áp đảo và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Nuno Mendes (51') và Gonçalo Ramos (90+1').

