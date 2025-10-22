Kết quả Champions League 22/10: ĐKVĐ PSG thắng lớn, 43 bàn thắng được ghi

Các đội bóng lớn như PSG, Barca, Inter hay Arsenal đều giành được những trận thắng đậm. Arsenal dù gặp khó khăn trong hiệp 1 nhưng vẫn giành thắng lợi 4-0 trước Atletico nhờ 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 2.

PSG thể hiện sức mạnh với thắng lợi 7-2. (Ảnh: Reuters).

Với ĐKVĐ PSG, đội bóng này đã có trận thắng "hoành tráng" 7-2 trước Bayer Leverkusen trong cuộc đọ sức có quá nhiều điểm nhấn. Hàng công với những Doué, Kvaratskhelia, Dembele của đội bóng nước Pháp đã hoàn toàn áp đảo đại diện nước Đức trong trận đấu mỗi đội nhận một thẻ đỏ.

Về phần Barca, dù ra sân với rất nhiều nhân tố trẻ hoặc dự bị, đội bóng Tây Ban Nha vẫn có chiến thắng 6-1 trước Olympiacos của Hy Lạp. Fermin là ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick để giúp Barca có 6 điểm sau ba lượt trận.

Cũng thắng đậm rạng sáng 22/10 là Inter Milan. Đội bóng này vượt qua Union Saint-Gilloise của Bỉ 4-0 với bốn bàn thắng được ghi bởi bốn nhân tố khác nhau.

Kết quả chi tiết Cúp C1 châu Âu rạng sáng 22/10.

Man City dù không thắng đậm như các đội bóng kể trên nhưng cũng có ba điểm nhẹ nhàng khi hạ chủ nhà Villarreal 2-0 trong trận đấu Erling Haaland cũng đóng góp một bàn thắng.

Trận đấu gây bất ngờ lớn nhất sáng nay là PSV đánh bại Napoli 6-2. Đại diện Hà Lan bị xem như đội bóng "cửa dưới" nhưng đã có ngày thi đấu thăng hoa để khiến CLB của Serie A nhận thất bại đậm.