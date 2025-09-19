Kết quả Champions Leageu hôm nay 19/9: Rashford rực sáng, Barca đánh bại Newcastle

19/09/2025 07:33

Rashford rực sáng với cú đúp, Barca đánh bại Newcastle bằng tỷ số 2-1 ngay trên sân khách.

ket qua cup c1 chau Au hom nay 19 9 rashford ruc sang, barca danh bai newcastle hinh anh 1

Newcastle tận dụng lợi thế sân nhà để gây ra rất nhiều khó khăn cho Barca. Nếu may mắn hơn trong hiệp 1, đội bóng nước Anh đã có thể ghi bàn mở tỷ số. 

Sang hiệp 2, Newcastle vẫn tiếp tục duy trì sự hưng phấn nhưng Barca đã tạo nên sự khác biệt nhờ cái tên ít người nghĩ đến - Marcus Rashford. 

Phút 58, sau tình huống phối hợp nhanh của Barca, Kounde tạt bóng vào vòng cấm Newcastle để Rashford băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Nick Pope. 

Đến phút 67, từ tình huống đánh đầu chiến thuật của Lewandowski, Rashford đi bóng rồi tung ra cú "nã đại bác" đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Newcastle

Bị dẫn chóng vánh 2 bàn, Newcastle dồn lên tìm bàn gỡ nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là 1 bàn của Gordon ở phút 90. 

Màn so tài đáng chú ý giữa Man City và Napoli khi Kevin De Bruyne  lần đầu tiên trở lại chạm trán đội bóng cũ Man City tại Etihad.﻿

Man City dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý về phía khung thành Napoli. Bước ngoặt của trận đấu đến từ khá sớm khi ở phút 21, Di Lorenzo có pha phạm lỗi từ phía sau với Haaland và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

man_city_11zon.jpeg

Chơi hơn người, Man City liên tục dồn ép rồi tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Milinkovic Savic liên tục cứu thua cho Napoli. Tuy nhiên đến phút 56 từ pha lốp bóng trong vòng cấm qua đầu hậu vệ của Foden, Haaland di chuyển thông minh để thoát người rồi đánh đầu vào góc hiểm khiến thủ thành Savic không thể cản phá mở tỉ số.

Đến phút 65, Doku có pha độc diễn trong vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp đầy hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Man City. 

Kết quả Champions League ngày 19/9﻿

Brugge 4-1 Monaco

Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Sporting Lisbon 4-1 Kairat

Man City 2-0 Napoli

Newcastle 1-2 Barcelona

