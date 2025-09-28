Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 28/9: Thể Công Viettel giành 3 điểm

Sau bàn thắng mở tỉ số, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn khi Hà Tĩnh có tình huống đáp trả nguy hiểm với cú sút trong vòng cấm nhưng thủ thành Văn Việt phản xạ kịp thời đẩy bóng. Pedro và Lucao sau đó cũng có những pha dứt điểm nguy hiểm.

Đến phút 69, Pedro ghi bàn nhân đôi cách biệt. Giành được bóng ngay trước khu vực 16m50, Pedro phối hợp với Lucao rồi di chuyển sau lưng hậu vệ Hà Tĩnh để xâm nhập vòng cấm rồi thoải mái dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Thanh Tùng.

Ở trận đấu trước đó khi phải làm khách trên sân của Hải Phòng, Ninh Bình hai lần ghi bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Hoàng Đức và Geovane. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có hai bàn gỡ với các pha lập công của Bicou và Hữu Nam. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Hải Phòng 2-2 Ninh Bình.