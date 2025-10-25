Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10: HLV Kewell có chiến thắng đầu tiên

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10 nhận được sự quan tâm khi Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Đây là trận đấu thứ hai HLV Harry Kewell dẫn dắt đội bóng Thủ đô tại V-League.

Hà Nội FC có màn khởi đầu tốt khi Passira liên tiếp có hai cơ hội trong vòng 10 phút nhưng tiền đạo này đều dứt điểm không tốt. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh có bàn thắng mở tỉ số khi Việt Cường tận dụng thành công đường chuyền dài của đồng đội rồi dứt điểm tinh tế trong pha đối mặt thủ môn.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Harry Kewell (Ảnh: Hà Nội FC)

Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, Passira đã ghi bàn ở phút 45. Hai Long tạt bóng vào và thủ thành Minh Toàn mắc sai lầm trong pha đẩy bóng tạo điều kiện cho Passira dứt điểm cận thành mang về bàn gỡ hoà.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC có bàn vươn lên dẫn trước khi Passira bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên đánh lừa được thủ thành Minh Toàn để thực hiện thành công cú sút.

TP.HCM sau đó liên tục có những pha dứt điểm đáng chú ý như thủ thành Quan Văn Chuẩn đã chơi tốt. Đến phút 78, TP.HCM được hưởng phạt đền khi Việt Cường bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Oduenyi sút quá mạnh khiến bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút 90+2, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn từ pha treo bóng như đặt của Hùng Dũng. Đến phút 90+10, TP.HCM được hưởng phạt đền và Hugo Alves thực hiện thành công rút ngắn tỉ số. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là TP.HCM 2-3 Hà Nội FC.