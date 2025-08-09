Kết quả bóng đá hôm nay 8/9: Tây Ban Nha, Bỉ thể hiện sức mạnh; Đức đã thắng

Kết quả bóng đá hôm nay 8/9, những đội tuyển mạnh hơn đều đã có được các trận thắng cần thiết ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ảnh: Reuters.

ĐT Tây Ban Nha dù phải làm khách tại sân của Thổ Nhì Kỳ nhưng đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội. Thầy trò HLV Luis de la Fuente dễ dàng áp đảo đội chủ nhà và dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên với những pha lập công của Merino (cú đúp) và Pedri.

Sang hiệp 2, dù Tây Ban Nha chơi chậm lại nhưng vẫn có thêm 3 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 6-0, qua đó có được 2 trận thắng mở màn tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Cũng thắng 6-0 như đội ĐKVĐ EURO còn có ĐT Bỉ. De Bruyne và các đồng đội đã dễ dàng vượt qua ĐT Kazakhstan trên sân nhà để sở hữu 10 điểm sau 4 trận đã đấu.

Trong khi đó, 2 đội tuyển Hà Lan và Đức có thắng lợi nhưng theo những cách vất vả hơn rất nhiều. Hà Lan dẫn trước Lithuania 2-0 nhưng rồi để đối thủ gỡ hòa 2-2 và chỉ có được chiến thắng nhọc nhằn 3-2.

Với ĐT Đức, thầy trò HLV Nagelsmann chơi không quá tốt và phải nhờ đến sự tỏa sáng của các cá nhân mới có thể đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1.