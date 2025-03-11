Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Barca thắng dễ, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Kết quả bóng đá hôm nay 3/11, Barca thắng dễ Elche 3-1 ở vòng 11 La Liga, qua đó trở lại ngôi nhì bảng và tiếp tục bám đuổi Real Madrid trên bảng xếp hạng.

Các cầu thủ Barca ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Sau khi tạm thời để Villarreal vượt mặt, Barca rất quyết tâm trong trận đấu với Elche khi được đá trên sân nhà. Đội chủ nhà nhanh chóng ép sân và sớm có được lợi thế.

Phút thứ 9, Balde kiến tạo cho Yamal không chế và dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới đội khách. Đến phút 12, một pha cắt bóng hỏng của cầu thủ Elche tạo cơ hội cho Fermin Lopez chuyền bóng để Ferran Torres nhân đôi cách biệt.

Có hai bàn khiến Barca đá ung dung và trong những phút tiếp theo họ có thêm một số cơ hội, nhưng phía Elche rất nỗ lực không để thủng lưới thêm. Không những vậy, đội khách còn có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 42. Rafa Mir đã phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái trước khi đặt lòng rất hiểm vào góc xa tung lưới thủ môn Pena.

Sang hiệp 2, Barca liên tục ép sân và bàn thắng tiếp theo đến ở phút 61. Fermin Lopez thêm một lần kiến tạo cho Rashford có pha xử lý cá nhân tốt trước khi sút từ góc hẹp đưa bóng dội mép dưới xà ngang, đưa Barca dẫn 3-1 ở phút 61.

Những nỗ lực vùng lên sau đó của Elche là rất đáng kể nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú đá trúng cột dọc của Rafa Mir ở phút 68. Barca thắng chung cuộc 3-1 để trở lại ngôi nhì bảng với 5 điểm ít hơn Real Madrid.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 3/11, AC Milan đánh bại AS Roma 1-0 ở vòng 10 Serie A để tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.