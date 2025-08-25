Kết quả bóng đá hôm nay 25/8: Real Madrid tiếp tục thắng

Kết quả bóng đá hôm nay 25/8 được người hâm mộ chú ý với các trận đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tại La Liga, Real Madrid có chiến thắng đậm trước Real Oviedo dù phải làm khách.

Với sức mạnh vượt trội, Real Madrid tràn lên tấn công từ những phút đầu và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, Rodrygo, Valverde hay Mastantuono liên tục thử vận may bằng những cú sút xa.

Kylian Mbappe ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng (Ảnh: Reuters)

Dù tạo ra nhiều áp lực nhưng phải đến cuối hiệp một, Real Madrid mới có bàn mở tỉ số nhờ công của Mbappe. Nhận bóng từ đồng đội, Mbappe xoay một nhịp rồi tăng tốc vào vòng cấm, sau đó tung ra cú dứt điểm sệt hiểm hóc mở tỉ số.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục là đội làm chủ trận đấu nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của khu trung tuyến. Kịch bản tương tự với hiệp một khi phải đến gần cuối hiệp hai, Los Blancos mới có thêm bàn thắng.

Vinicius có đường kiến tạo để Mbappe thoải mái dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn nhân đôi cách biệt ở phút 83. Đến phút 90+3, Vinicius trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Dù giành 6 điểm sau hai trận đấu, Real Madrid vẫn chưa thể dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga khi kém đội đầu bảng Villareal về hiệu số.

Kết quả bóng đá ngày 25/8:

Everton 2-0 Brighton

Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest

Fulham 1-1 MU

Como 2-0 Lazio

Cagliari 1-1 Fiorentina

Atalanta 1-1 Pisa

Juventus 2-0 Parma

Osasuna 1-0 Valencia

Villarreal 5-0 Girona FC

Real Sociedad 2-2 Espanyol

Real Oviedo 0-3 Real Madrid