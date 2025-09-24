Kết quả bóng đá hôm nay 24/9: Liverpool và Chelsea nhọc nhằn vào vòng 4 Cúp liên Đoàn Anh

Kết quả bóng đá hôm nay 24/9, Liverpool và Chelsea tiến vào vòng 4 Cúp liên Đoàn Anh 2025/2026 sau các chiến thắng nhọc nhằn trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Liverpool nhọc nhằn giành chiến thắng 2-1 trước Southampton tại vòng 3 Cúp liên Đoàn Anh. (Ảnh: Getty)

Trên sân nhà Anfield, Liverpool tung ra đội hình pha trộn giữa nhiều cầu thủ dự bị và những gương mặt thường xuyên đá chính trong cuộc tiếp đón Southampton. Cách bố trí này khiến The Kop nhập cuộc có phần lúng túng, đặc biệt ở quãng thời gian đầu trận.

Dù vậy, The Kop vẫn tạo ra được sức ép đáng kể. Federico Chiesa và Alexander Isak liên tục uy hiếp khung thành đội khách với những pha dứt điểm nguy hiểm. Phải đến phút 43, sự chờ đợi của khán giả nhà mới được đền đáp. Từ pha căng ngang chuẩn xác của Chiesa trong vòng cấm, Isak băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Liverpool.

Sang hiệp hai, The Kop tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, liên tục dồn ép hàng thủ Southampton. Thế nhưng, trong khi hàng công phung phí cơ hội, đội chủ nhà lại bất ngờ trả giá bởi sai lầm ở hàng phòng ngự.

Phút 76, từ tình huống đá phạt góc của đội khách, Endo lóng ngóng phá bóng trúng chân Joshua Quarshie. Cầu thủ trẻ của Southampton lập tức tận dụng, chuyền ngược vào trong để Shea Charles dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi bị gỡ hòa, Liverpool nhanh chóng đẩy cao đội hình với quyết tâm định đoạt trận đấu ngay trong 90 phút. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 85. Từ pha phất bóng vượt tuyến chuẩn xác của Robertson, Federico Chiesa thoát xuống khống chế khéo léo trước khi căng ngang thuận lợi để Hugo Ekitike đệm bóng cận thành vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Anfield.

Trong niềm vui vỡ òa, Ekitike cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc. Tuy nhiên, hành động này khiến tiền đạo người Pháp phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu ngay sau khi ghi bàn thắng quyết định.

Diễn ra ít phút trước đó, Chelsea cũng ra sân với đội hình không phải mạnh nhất trong chuyến làm khách trước Lincoln City. HLV Enzo Maresca trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị, chỉ giữ lại vài gương mặt quen thuộc như Enzo Fernandez, Chalobah hay Fofana.

Chelsea ngược dòng thắng 2-1 trước Lincoln City. (Ảnh: Getty)

Điều này khiến The Blues bất ngờ để đối thủ chiếm lĩnh thế trận và phải trả giá ở phút 42, khi Lincoln City có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Chelsea thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Chỉ trong ít phút đầu hiệp 2, Tyrique George (48’) và Facundo Bounanotte (50’) lần lượt lập công, giúp đội khách hoàn tất cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 24/9, Real Madrid có chiến thắng đậm 4-1 trước Levante ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 La Liga 2025/2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Alonso củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, bỏ xa Barca đứng thứ 2 với 5 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.