Kết quả bóng đá hôm nay 20/8: Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid thắng trận mở màn

Rạng sáng 20/8, Real Madrid có cuộc tiếp đón Osasuna trên sân nhà Bernabeu ở trận mở màn La Liga mùa giải 2025/2026. Trận cầu không chỉ mở màn mùa giải mới mà còn đánh dấu lần đầu tiên HLV Xabi Alonso “trình làng” ở sân chơi quốc nội trên cương vị thuyền trưởng của Los Blancos.

HLV Xabi Alonso có màn "chào sân" La Liga 2025/2026. (Ảnh: Getty)

Được đánh giá cao hơn, Real Madrid nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đợt lên bóng của đội chủ nhà liên tục dồn dập ở hành lang trái, nơi Vinicius tạo ra sức ép lớn. Sự kết hợp giữa ngôi sao người Brazil và Mbappe mang đến nhiều pha hãm thành nguy hiểm, song khung thành Osasuna vẫn chưa một lần bị xuyên thủng.

Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn duy trì thế trận lấn lướt trước Osasuna. Phút 50, Mbappe tung tốc độ sở trường, xâm nhập vòng cấm rồi ngoặt bóng khiến Juan Cruz buộc phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, tiền đạo người Pháp lạnh lùng đánh lừa thủ môn Herrera, dứt điểm vào góc phải, “mở tài khoản” bàn thắng ở mùa giải mới cho Real Madrid.

Mbappe ghi bàn cho Real Madrid trên chấm 11m. (Ảnh: Getty)

Có bàn khai thông thế bế tắc, Real Madrid chơi càng thêm tự tin và mạch lạc. Khung thành Osasuna liên tục chao đảo trước những pha bắn phá dồn dập của đội chủ nhà. Nếu sắc bén và may mắn hơn, Arda Guler và Mbappe hoàn toàn có thể nhân đôi cách biệt cho Los Blancos.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Osasuna ở trận mở màn La Liga 2025/2026. Ở vòng đấu tiếp theo, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách trên sân của Real Oviedo, trong khi Osasuna tiếp đón Valencia trên sân nhà El Sadar.