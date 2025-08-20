Kết quả bóng đá hôm nay 20/8: Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid thắng trận mở màn

20/08/2025 07:56

Kết quả bóng đá hôm nay 20/8, Mbappe ghi bàn giúp Real Madrid có chiến thắng 1-0 trước Osasuna ở trận đấu mở màn La Liga 2025/2026.

Rạng sáng 20/8, Real Madrid có cuộc tiếp đón Osasuna trên sân nhà Bernabeu ở trận mở màn La Liga mùa giải 2025/2026. Trận cầu không chỉ mở màn mùa giải mới mà còn đánh dấu lần đầu tiên HLV Xabi Alonso “trình làng” ở sân chơi quốc nội trên cương vị thuyền trưởng của Los Blancos.

ket qua bong da hom nay 20 8 mbappe toa sang giup real madrid thang tran mo man hinh anh 1
HLV Xabi Alonso có màn "chào sân" La Liga 2025/2026. (Ảnh: Getty)

Được đánh giá cao hơn, Real Madrid nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đợt lên bóng của đội chủ nhà liên tục dồn dập ở hành lang trái, nơi Vinicius tạo ra sức ép lớn. Sự kết hợp giữa ngôi sao người Brazil và Mbappe mang đến nhiều pha hãm thành nguy hiểm, song khung thành Osasuna vẫn chưa một lần bị xuyên thủng.

Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn duy trì thế trận lấn lướt trước Osasuna. Phút 50, Mbappe tung tốc độ sở trường, xâm nhập vòng cấm rồi ngoặt bóng khiến Juan Cruz buộc phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, tiền đạo người Pháp lạnh lùng đánh lừa thủ môn Herrera, dứt điểm vào góc phải, “mở tài khoản” bàn thắng ở mùa giải mới cho Real Madrid.

ket qua bong da hom nay 20 8 mbappe toa sang giup real madrid thang tran mo man hinh anh 2
Mbappe ghi bàn cho Real Madrid trên chấm 11m. (Ảnh: Getty)

Có bàn khai thông thế bế tắc, Real Madrid chơi càng thêm tự tin và mạch lạc. Khung thành Osasuna liên tục chao đảo trước những pha bắn phá dồn dập của đội chủ nhà. Nếu sắc bén và may mắn hơn, Arda Guler và Mbappe hoàn toàn có thể nhân đôi cách biệt cho Los Blancos.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Osasuna ở trận mở màn La Liga 2025/2026. Ở vòng đấu tiếp theo, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách trên sân của Real Oviedo, trong khi Osasuna tiếp đón Valencia trên sân nhà El Sadar.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-hom-nay-208-mbappe-toa-sang-giup-real-madrid-thang-tran-mo-man-post1223865.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-hom-nay-208-mbappe-toa-sang-giup-real-madrid-thang-tran-mo-man-post1223865.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Kết quả bóng đá hôm nay 20/8: Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid thắng trận mở màn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO