Kết hợp cùng Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' khiến sân khấu 'The Heroes' bùng nổ đêm bán kết

Có thể nói tiết mục của Erik không chỉ lay động người xem ở mặc nội dung mà còn khiến khán giả như được bùng cháy khi Nam quốc sơn hà mang giai điệu đầy sôi động, hiện đại. Đặc biệt những màn bắn rap của Erik cũng vô cùng lôi cuốn, càng khiến cho ca khúc thêm hào sảng, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, tiết mục càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của Á quân Giọng hát Việt nhí - The Voice 2013 Phương Mỹ Chi càng giúp cho Nam quốc sơn hà như được tiếp thêm lửa, mang đến một phần trình diễn đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém sự tự hào với những người con đất Việt.

Ngay từ đầu của cuộc thi, Erik đã được đánh giá là thí sinh có khả năng cao nhất giành được ngôi vị Quán quân của chương trình. Chính vì thế, ở đêm bán kết của The Heroes , Erik đã mang đến một ca khúc "chiếm được lòng người" có tên Nam quốc sơn hà được chấp bút bởi dàn DTap, Hành Or, RTee, với sự hỗ trợ của producer Ninja Z. Lấy nội dung từ bài thơ tứ tuyệt Nam quốc sơn hà mang đậm dấu ấn, bản sắc của người con đất Việt, Erik đã xây dựng nên một câu chuyện đầy oanh liệt, ý nghĩa của những người con đất Việt. Dù ở đâu, đàn ông hay đàn bà, đời cha ông hay tới đời con cháu thì chỉ cần mang trong mình dòng máu rồng tiên, khi giặc đến thì đều đồng lòng đứng lên chống giặc. Từ đó, Erik đem câu chuyện từ ngàn xưa và áp dụng vào thời điểm hiện tại, nhất là khi Việt Nam vừa mới trải qua một trận đại bệnh. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết được đúc kết từ ngàn xưa của cha ông đã được con cháu áp dụng và từ đó sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Quân A.P

Mặc dù không có mặt ở TP.HCM để biểu diễn trực tiếp, tuy nhiên Quân A.P vẫn cho thấy một tình thần chơi hết mình khi dựng nên một sân khấu riêng tại Hà Nội để gửi đến khán giả. Nói về Dậy mà đi, đây là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân phổ thơ Tố Hữu vào giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ. Với những ca từ đầy cương quyết và dễ nhớ, cùng âm hưởng hành khúc hào hùng dễ thuộc, bài hát đã trở thành một trong những bài ca đi cùng năm tháng, để các thế hệ cha anh và thanh niên bấy giờ vẫn ngân nga theo mỗi khi tiếng nhạc vang lên.

Với sự hỗ trợ của Kiên, Weeza và producer DSmall, Quân A.P đã biến Dậy mà đi trở nên vô cùng mới mẻ nhưng vẫn không đánh mất tinh thần dân tộc. Ngoài ra, team 582 HZ còn gửi gắm trong ca khúc Dậy mà đi bằng một thông điệp đầy ý nghĩa ở thời điểm hiện tại, chính là mỗi người cần phải tích cực rèn luyện sức khỏe, nhất là khi chúng ta vừa mới bước qua một mùa dịch có quá nhiều những biến động. Quân A.P chia sẻ thêm rằng: "Em cảm thấy áy náy và buồn vì không thể bay vào tham gia cùng với mọi người được, em rất là xin lỗi". Lúc này, MC Phí Linh cho rằng bởi vì đây là hoàn cảnh bắt buộc do tình hình dịch bệnh nên ai cũng đều thông cảm cho lý do của Quân A.P. Nữ MC cho rằng dù không thể vào TP.HCM biểu diễn trực tiếp nhưng Quân A.P đã khắc phục được hoàn cảnh, chơi hết mình, đó mới là tinh thần cần có của một chiến binh The Heroes.

Đón xem đêm bán kết 2 đầy bùng nổ, được phát sóng vào lúc 21h15 ngày 30/10/2021 trên kênh VTV3.

Vũ Liên