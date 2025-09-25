Kết đắng cho nữ quan tham đa tình, có quan hệ với hàng chục trai đẹp

Theo trang tin NetEase, Ngô Lệ Hoa sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở huyện Khánh Thành (tỉnh Cam Túc).

Nhờ chăm chỉ và không ngừng cố gắng nên khi mới 19 tuổi, Ngô Lệ Hoa đã đỗ kỳ thi công chức, trở thành thư ký tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục Thành phố Khánh Dương (tỉnh Cam Túc). Trải qua nhiều vị trí khác nhau từ cấp cơ sở tới thành phố, Ngô Lệ Hoa chính thức được thăng chức làm phó thị trưởng Thành phố Khánh Dương vào năm 2016.

Bà Ngô Lệ Hoa thời gian còn công tác tại TP Khánh Dương (tỉnh Cam Túc). Ảnh: Secret China

Tuy nhiên, địa vị càng cao lòng tham của Ngô Lệ Hoa càng lớn. Trong những ngày tháng nắm quyền, người phụ nữ sinh năm 1965 này không ngần ngại tiếp nhận những "đặc sản địa phương" được các doanh nghiệp hay cá nhân tặng trong tiệc chiêu đãi, xã giao. Bởi đó thực chất là vàng, kim cương, đồ trang sức đắt tiền hay hàng hiệu xa xỉ.

Khi đã "quen" nhận hối lộ, bà Hoa thậm chí còn chủ động ám chỉ các bên muốn công việc hanh thông, nhanh chóng thì không thể thiếu chuyện quà cáp.