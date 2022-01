Kết cục khác biệt của những cuộc tình "chị em"

Demi Moore và Ashton Kutcher chia tay sau 6 năm gắn bó (Ảnh: New York Post).

Hồi năm ngoái, khi ở vào một "nhịp" độc thân không hẹn hò với ai, Ben Affleck và Jennifer Lopez đã cho nhau một cơ hội nữa, họ gặp gỡ trở lại và nhanh chóng trở thành một cặp sau gần 2 thập kỷ xa cách. Cặp đôi đã có những màn tình tứ "đốt mắt" trước ống kính thợ săn ảnh, và cho thấy tình yêu ở tuổi ngũ tuần không hề kém nóng bỏng so với tình yêu một thời tuổi trẻ mà họ từng có.

Khoảng cách tuổi tác: 10 tuổi

Ngôi sao ca nhạc quốc tế Shakira (44 tuổi) và cầu thủ Gerard Pique (34 tuổi) bắt đầu hẹn hò từ năm 2010 sau khi gặp gỡ và làm quen trong quá trình hợp tác thực hiện MV ca nhạc "Waka Waka" của Shakira. Họ kết hôn vào năm 2011 và gắn bó bền chặt đến nay, cặp đôi đã có hai người con trai chung. Điều thú vị là vợ chồng Shakira có cùng ngày sinh nhật: ngày 2/2 (nhưng cách nhau 10 năm).

Shakira từng chia sẻ về việc gặp gỡ Pique đã khiến cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu: "Tôi đã đánh mất niềm tin vào tình yêu trước khi gặp Pique. Đó là một giai đoạn khó khăn bởi tôi vốn là người sống có niềm tin, trong vài năm, tôi bỗng không còn cảm thấy tình yêu đúng như những gì mình từng chờ đợi, tôi bắt đầu nghĩ rằng tình yêu chắc cũng chỉ đến thế thôi. Rồi tôi gặp Gerard một cách tình cờ và mặt trời bắt đầu ló rạng".

Khoảng cách tuổi tác: 7 tuổi

Người mẫu Miranda Kerr và doanh nhân Evan Spiegel đã kết hôn được 5 năm và có hai người con chung, nhưng trước đây, người mẫu Úc Miranda Kerr (38 tuổi) từng nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa mình và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel (31 tuổi) là quá lớn để có thể coi đây là một chuyện tình cảm nghiêm túc khi hai người gặp nhau lần đầu hồi năm 2015.

Miranda Kerr tâm sự: "Tôi từng thấy anh ấy khá dễ thương, nhưng lại quá trẻ để có thể xem là mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng khi đã gắn bó hơn, tôi nhận thấy anh ấy mới gần 30 tuổi, nhưng lại hành xử như thể đã... 50, anh ấy không thích tiệc tùng.

Anh ấy đi tới các thành phố nổi tiếng về du lịch chỉ để làm việc, làm việc xong thì đi về nơi ở. Chúng tôi không hề đi chơi hay thăm thú nơi nào. Chúng tôi thích ở nhà, ăn tối, rồi đi ngủ sớm".

Khoảng cách tuổi tác: 6 tuổi

Cặp đôi diễn viên Eva Mendes (47 tuổi) và Ryan Gosling (41 tuổi) lần đầu gặp nhau trên phim trường "The Place Beyond The Pines" hồi năm 2011. Hai người đã bên nhau được hơn một thập kỷ và có hai người con chung, dù vậy, họ chưa kết hôn và cũng luôn kín tiếng về chuyện tình cảm của mình.