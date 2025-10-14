Kết cục của vụ ca sĩ Lynda Trang Đài trộm cắp tài sản

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo về kết quả buổi tuyên án vụ ca sĩ Lynda Trang Đài có hành vi trộm cắp vặt.

Như nội dung đơn tình nguyện nhận tội gửi đến Tòa trước đó, nữ ca sĩ vắng mặt, chỉ có luật sư đại diện nghe phán quyết.

Phán quyết của Tòa án thuộc Khu tư pháp số 9 Quận Orange (bang Florida, Mỹ) ghi nhận Lynda Trang Đài có hành vi phạm pháp nhưng không bị kết án hình sự, yêu cầu văn phòng thư ký tòa án đóng hồ sơ vụ án này.