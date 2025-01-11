Kerala trở thành bang đầu tiên tại Ấn Độ xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo cùng cực

Thông tin này được Thủ hiến Kerala Pinarayi Vijayan đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp bang nhân dịp Ngày Kerala Piravi (hay Ngày Thành lập) sáng 1/11 tại thủ phủ Thiruvananthapuram. Thành tựu về xóa đói giảm nghèo của bang Kerala là rất đáng ghi nhận nếu biết rằng địa phương này từng là nơi có tỷ lệ nghèo đói cao nhất đất nước trong giai đoạn 1961-1962.

Theo báo cáo nghiên cứu năm 1975 có tựa đề “Nghèo đói, Thất nghiệp và Chính sách Phát triển tại Kerala”, do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc chủ trì, có tới 90,7% dân số nông thôn và 88,9% dân số thành thị tại bang này sống dưới mức nghèo khổ trong giai đoạn 1961- 1962. Nói cách khác, vào thời điểm đó, Kerala có tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo khổ cao nhất đất nước.

Người dân Kerala dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ lịch sử năm 2018. Ảnh: Reuters

“Tuy nhiên, từ vị trí đó, Kerala giờ đây đã tự hào vươn lên trở thành bang đầu tiên của Ấn Độ xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực", Thủ hiến Vijayan khẳng định.

Để đạt được thành tựu này, Kerala đã ban hành nhiều chính sách đặc biệt mang lại quyền lợi cho người dân. Theo đó, chính quyền bang đảm bảo rằng những người dân cần nhà mới sẽ nhận được nhà, trong khi những người khác được cung cấp cả đất đai và nhà ở.

Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ những người cần xây dựng lại hoặc cải tạo nhà cửa. Các chương trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục, đảm bảo việc làm ở nông thôn và hỗ trợ sinh kế đã được triển khai để đảm bảo không ai bị thiếu đói. Các thủ tục, bao gồm cả việc phân bổ đất đai đã được đơn giản hóa. Việc giám sát chặt chẽ được thực hiện ngay từ cấp Thủ hiến để đảm bảo các hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời được đưa ra ở mọi giai đoạn.

Bang này cũng đã phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tìm kiếm đất đai cho người vô gia cư, thu được hơn 11 hecta đất. Ngoài ra, các cá nhân hảo tâm cũng đã quyên góp nhiều diện tích đất cho người nghèo thông qua chiến dịch "Manassodithiri Mannu".

Chính quyền bang Kerala đã phân bổ 5,8 triệu đôla mỗi năm trong hai năm tài chính 2023-2024 và 2024-2025, và 7 triệu đôla Mỹ trong năm tài chính 2025-2026, cho các dự án xóa đói giảm nghèo cùng cực. Khoản tiền này được sử dụng cho chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà ở và đảm bảo sinh kế bền vững.

Thủ hiến Vijayan tuyên bố rằng “thí nghiệm” này của Kerala sẽ là mô hình cho các bang khác trên toàn Ấn Độ. “Kerala luôn là một phòng thí nghiệm cho nhiều sáng kiến ​​phúc lợi khác nhau. Về vấn đề xóa đói giảm nghèo cùng cực, chúng tôi hy vọng rằng thử nghiệm của chúng tôi sẽ đóng vai trò là một mô hình có thể mang lại lợi ích cho nhiều người khác", Thủ hiến Kerala Pinarayi Vijayan nói.