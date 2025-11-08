Kéo phanh tay điện tử liệu có an toàn hơn phanh tay cơ khi xảy ra sự cố?

Không lâu trước đây, một nhà báo ở Mỹ đang thong thả lái xe trên một con đường cao tốc vắng vẻ ở vùng quê. Ánh mắt của anh chợt dừng lại ở nút bấm phanh tay điện tử. Không có chiếc xe nào khác xung quanh, anh ấy tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu kéo nó khi xe đang chạy.

Điều khiến người này bất ngờ sau khi kéo thử là chiếc xe dừng lại hoàn toàn mà không hề có sự cố nào, ngoài vài tiếng kêu cảnh báo. Tất nhiên, không chỉ nhà báo này từng thắc mắc về việc phanh tay điện tử hoạt động ra sao khi xe đang di chuyển.

Nguồn: chris.polizeihessen