Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Khi đó, được giới thiệu là được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa, Phạm Quang Linh cho biết một viên kẹo Kera tương ứng một đĩa rau luộc.

Để quảng bá cho sản phẩm, Hằng, Quang Linh đã hợp tác cùng hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đăng tải các bài viết qua trang Facebook và tài khoản (đều do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lập, quản lý), tài khoản TikTok Hằng Du Mục của Nguyễn Thị Thái Hằng, YouTube Quang Linh Vlogs của Phạm Quang Linh.

Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.

Về vai trò của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Hằng và Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm. Từ doanh thu bán được kẹo Kera, nữ hoa hậu này đã hưởng khoảng 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 33.200 hộp kẹo Kera thành phẩm; hơn 7.400 hộp kẹo bán thành phẩm; hơn 2.000kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán kẹo Kera.