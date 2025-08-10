Keo hàu cổ đại giúp bác sĩ Trung Quốc nối xương trong 3 phút

Trong triều đại nhà Tống (960-1279), những người thợ xây ở khu vực ngày nay là thành phố Tuyền Châu (Quanzhou), miền nam Trung Quốc, gặp rắc rối với các trụ cầu đá bắc qua biển dài hơn 2 km nối đến thị trấn An Hải (Anhai). Phần móng cầu nằm giữa vùng nước mặn, liên tục bị sóng đánh mòn. Các quan chức địa phương khi ấy tìm ra một giải pháp kỳ lạ mà thiên tài: trồng hàu quanh móng cầu.

Bác sĩ Lin trình bày kết quả nghiên hồi tháng 9, tạo nên sức ảnh hưởng trên toàn thế giới nhờ tiềm năng y học của chúng. Ảnh: EM

Khi phát triển, những con hàu bám chặt vào đá và tạo thành khối vỏ rắn chắc. Các quần thể này hoạt động như một lớp “xi măng sinh học”, nhờ chất keo tự nhiên mà chúng tiết ra – gồm canxi cacbonat và protein – có khả năng bịt kín khe hở và bảo vệ nền móng khỏi sức công phá của sóng biển.

Sử sách Trung Hoa còn ghi lại câu chuyện về “những con hàu hộ vệ cây cầu”, một công trình vẫn đứng vững cho tới ngày nay – được xem là một trong những kỳ tích sớm nhất của công nghệ sinh học ứng dụng trong xây dựng (cầu có tên An Bình, năm 2021 được UNESCO công nhận là di sản thế giới). Hàng nghìn năm sau, các nhà khoa học Trung Quốc lại tìm thấy cảm hứng từ chính bí mật cổ xưa ấy, để sáng tạo ra keo dán xương cho con người.

Từ cây cầu cổ đến phòng thí nghiệm hiện đại

Khoảng 9 năm trước, bác sĩ trẻ Lin Xianfeng, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đọc được câu chuyện về các kỹ sư thời Tống khi đang nghỉ phép ở quê nhà Ôn Châu (Wenzhou). Trong lúc tản bộ trên cây cầu dẫn ra một đảo nhỏ, Lin nhận thấy một lớp hàu dày đặc bám chặt vào bê tông, vẫn đứng vững giữa gió mạnh và sóng dữ hôm đó. Chính khoảnh khắc ấy, ông nảy ra ý nghĩ:

Nếu hàu có thể bám chắc vào cầu và đá giữa sóng biển, liệu con người có thể tái hiện kỳ tích tương tự trong môi trường ẩm ướt của cơ thể không?