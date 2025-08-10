Keo hàu cổ đại giúp bác sĩ Trung Quốc nối xương trong 3 phút

Trong triều đại nhà Tống (960-1279), những người thợ xây ở khu vực ngày nay là thành phố Tuyền Châu (Quanzhou), miền nam Trung Quốc, gặp rắc rối với các trụ cầu đá bắc qua biển dài hơn 2 km nối đến thị trấn An Hải (Anhai). Phần móng cầu nằm giữa vùng nước mặn, liên tục bị sóng đánh mòn. Các quan chức địa phương khi ấy tìm ra một giải pháp kỳ lạ mà thiên tài: trồng hàu quanh móng cầu.
Khi phát triển, những con hàu bám chặt vào đá và tạo thành khối vỏ rắn chắc. Các quần thể này hoạt động như một lớp “xi măng sinh học”, nhờ chất keo tự nhiên mà chúng tiết ra – gồm canxi cacbonat và protein – có khả năng bịt kín khe hở và bảo vệ nền móng khỏi sức công phá của sóng biển.
Sử sách Trung Hoa còn ghi lại câu chuyện về “những con hàu hộ vệ cây cầu”, một công trình vẫn đứng vững cho tới ngày nay – được xem là một trong những kỳ tích sớm nhất của công nghệ sinh học ứng dụng trong xây dựng (cầu có tên An Bình, năm 2021 được UNESCO công nhận là di sản thế giới). Hàng nghìn năm sau, các nhà khoa học Trung Quốc lại tìm thấy cảm hứng từ chính bí mật cổ xưa ấy, để sáng tạo ra keo dán xương cho con người.
Từ cây cầu cổ đến phòng thí nghiệm hiện đại
Khoảng 9 năm trước, bác sĩ trẻ Lin Xianfeng, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đọc được câu chuyện về các kỹ sư thời Tống khi đang nghỉ phép ở quê nhà Ôn Châu (Wenzhou). Trong lúc tản bộ trên cây cầu dẫn ra một đảo nhỏ, Lin nhận thấy một lớp hàu dày đặc bám chặt vào bê tông, vẫn đứng vững giữa gió mạnh và sóng dữ hôm đó. Chính khoảnh khắc ấy, ông nảy ra ý nghĩ:
Nếu hàu có thể bám chắc vào cầu và đá giữa sóng biển, liệu con người có thể tái hiện kỳ tích tương tự trong môi trường ẩm ướt của cơ thể không?
Thật ra, ý tưởng ấy từng được giáo sư Fan Shunwu – một bác sĩ chấn thương kỳ cựu với hơn 40 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Sir Run Run Shaw, thuộc Đại học Chiết Giang – trăn trở từ nhiều năm trước. Ông viết trong một luận văn:
“Trong gần một thế kỷ, các nhà khoa học và bác sĩ khắp thế giới không ngừng tìm kiếm vật liệu keo dán xương. Phương pháp cố định bằng kim loại truyền thống rất phức tạp. Việc ghép nối các mảnh xương nhỏ vừa tốn thời gian, vừa khó tạo được sự liền mạch tuyệt đối, thậm chí còn có thể làm mất hoặc tiêu biến các mảnh nhỏ trong quá trình phẫu thuật. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu tồn tại một vật liệu y học có thể kết dính trực tiếp các mảnh xương”.
Khi Lin vào thực tập tại bệnh viện Chiết Giang, giáo sư Fan chính là người hướng dẫn ông. Dưới sự cố vấn của người thầy, Lin quyết định dẫn đầu một nhóm nghiên cứu trẻ phát triển keo dán xương lấy cảm hứng từ loài hàu.
“Bone 02” – loại keo chữa lành trong 3 phút
Tin tức gây chấn động y học thế giới nổ ra vào tháng 9 vừa qua: nhóm của Lin đã phát triển loại “keo dán xương” đầu tiên trên thế giới, mô phỏng cơ chế bám dính của hàu lên đá và trụ cầu.
Trong buổi họp báo tại bệnh viện Chiết Giang, bác sĩ Lin giới thiệu phát minh Bone 02 – cái tên gợi nhớ đến “502”, loại siêu keo gia dụng nổi tiếng ở Trung Quốc.
“Chúng tôi đã tạo ra một loại keo sinh học thay thế cho đinh vít và nẹp kim loại – những dụng cụ thường dùng trong điều trị gãy xương nhưng gây nhiều xâm lấn. Nó đặc biệt hiệu quả với các vết gãy vụn, khi xương vỡ thành 3 mảnh trở lên. Loại keo này có thể chịu được lực trên 200 kg, và tự tan hoàn toàn sau sáu tháng”, Lin giải thích, đồng thời cho biết thử nghiệm lâm sàng trên hơn 150 bệnh nhân đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn.
Trong một ca thử nghiệm, nhóm đã ghép liền các mảnh xương cổ tay chỉ trong ba phút, thông qua vết mổ nhỏ 2-3 cm để bơm keo vào vị trí gãy. Phẫu thuật truyền thống, ngược lại, phải mổ rộng để gắn nẹp và ốc vít, có nguy cơ tổn thương dây thần kinh và cần thêm một ca mổ để tháo vật liệu sau một năm. Bệnh nhân được điều trị bằng Bone 02 phục hồi hoàn toàn sau 3 tháng.
Từ nỗi ám ảnh trong phòng mổ đến kỳ tích sinh học
Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Lin kể rằng niềm ám ảnh về loại keo sinh học này xuất phát từ chính sự mệt mỏi của nghề:
“Những năm đầu, chúng tôi bế tắc vì chưa tìm được hợp chất nào vừa tạo liên kết mạnh trong môi trường máu, vừa đảm bảo tương thích sinh học tuyệt đối để không gây tổn thương mô và tự tiêu an toàn trong cơ thể”.
Sau hàng trăm lần thử nghiệm trên chuột và thỏ, nhóm Lin đã thành công tạo ra một vật liệu không độc hại, có thể bám dính tức thì và bền chắc chỉ trong 3 phút.
“Chất này hoàn toàn phân hủy sinh học, tự tiêu trong khoảng 6 tháng khi xương liền lại, giúp không để lại sẹo và loại bỏ nhu cầu phẫu thuật lần hai. Nó phù hợp cho hầu hết mọi loại gãy xương, đặc biệt là các mảnh nhỏ mà dụng cụ cơ học khó xử lý”, Lin cho biết.
Từ năm 2016, ông Lin đã miệt mài nghiên cứu chất tiết của hàu để phát triển loại keo y học hiệu quả và an toàn. Trên thực tế, loại “xi măng” của loài này từ lâu đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học toàn cầu.
Từ cầu đá đến tương lai y học
Năm 2010, Đại học Purdue (Mỹ) công bố nghiên cứu giải mã thành phần hóa học của chất keo do hàu tiết ra.
“Keo của hàu dường như bền hơn cả chất dính mà trai hay hàu biển dùng để bám vào đá, và có thể là chìa khóa để phát triển các loại keo sinh học, thân thiện môi trường – từ nha khoa cho đến xây dựng và hàng hải”, nhà hóa học Jonathan Wilker, tác giả nghiên cứu, cho biết.
Tại Đại học Colgate (New York), nhà khoa học Rebecca Metzler cũng dẫn đầu nhóm nghiên cứu đặc tính của keo hàu trong việc gắn kết các implant nha khoa. Họ phát hiện chất này gồm những hạt siêu nhỏ của khoáng vật aragonit, kết hợp với nhiều loại protein, tạo nền tảng cho thế hệ keo sinh học mới.
Giờ đây, những con hàu từng giữ vững những cây cầu từ thời nhà Tống lại một lần nữa mở ra kỷ nguyên mới trong y học – với loại keo có thể hàn gắn xương người gãy chỉ trong 3 phút.