Kẹo đường xuất hiện trong Squid Game thành cơn sốt mới ở Hàn Quốc

Hiện tại, An bán được 500 chiếc kẹo dalgona mỗi ngày, nhiều hơn hẳn so với mức 200 chiếc trước khi bộ phim được công chiếu. “Chúng tôi đang nghĩ rằng có nên đặt một khẩu súng trường ở đây hay không”, An nói đùa về quy luật của bộ phim. Trong Squid Game, những người chơi bị áp lực tranh giành giải thưởng 45,6 tỷ won bằng cách cạnh tranh thắng các trò chơi gợi lại thời kỳ chưa có sự bùng nổ kỹ thuật số. Trong một bài báo, Netflix cho biết việc dùng hình ảnh trò chơi là để giúp khán giả dễ hình dung hơn về nội dung.

Giới trẻ Hàn Quốc đang phát cuồng với kẹo dalgona. Ảnh: Reuters