Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Du lịch âm nhạc bùng nổ

Các lễ hội ngoài trời đang góp phần định hình du lịch âm nhạc tại nhiều địa phương. Ở Ninh Bình, Festival lần thứ 3 trong tháng 11/2024 thu hút khoảng 428.000 lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ, mang lại nguồn thu đáng kể cho dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi và loạt “concert quốc gia” tạo dấu chân kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, khiến khán giả di chuyển giữa các thành phố, thậm chí từ nước ngoài về Việt Nam.

Xu hướng du lịch âm nhạc đang bùng nổ.

Đà Lạt cũng chứng kiến sự bùng nổ các chương trình âm nhạc gắn với thể thao, tiêu biểu như Da Lat Music Night Run 2025 với 4.500 người tham gia. Dịp lễ hội, thành phố thường ghi nhận hiện tượng “cháy phòng”, doanh thu dịch vụ tăng rõ rệt.