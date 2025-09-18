Kentaro Sakaguchi dự LHP Busan giữa ồn ào tình tay ba chấn động showbiz Nhật

Ngày 17/9 (giờ địa phương), nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF 2025) tại Trung tâm Chiếu phim Busan, Haeundae. Ngôi sao 34 tuổi tươi cười vẫy tay chào người hâm mộ, đánh dấu lần đầu lộ diện trước công chúng ngoài Nhật Bản kể từ khi đời tư anh trở thành tâm điểm truyền thông.

Kentaro Sakaguchi dự thảm đỏ LHP Busan 2025 giữa ồn ào đời tư

Trước đó, tờ Shukan Bunshun phanh phui mối quan hệ “tay ba” của Sakaguchi, làm dậy sóng dư luận Nhật. Theo nguồn tin, anh đã sống chung với một chuyên viên trang điểm hơn ba tuổi – người thường đồng hành trong các chuyến công tác tại Hàn Quốc, thậm chí đã giới thiệu anh với gia đình và mong muốn kết hôn.

Tuy nhiên, trong thời gian này, nam diễn viên bị cho là theo đuổi nữ diễn viên Nagano Mei – bạn diễn cũ và gương mặt quảng bá chung cho một thương hiệu. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau, Nagano còn từng chia sẻ với bạn bè rằng “đang được Kentaro theo đuổi”. Sự việc khiến bạn gái của Sakaguchi tức giận, trực tiếp gọi điện cho Nagano để yêu cầu “không đến gần bạn trai tôi nữa”.

Nguồn tin cho biết, Sakaguchi từng có ý định chia tay nữ chuyên viên trang điểm để đến với Nagano, nhưng vì do dự nên chưa đưa ra quyết định dứt khoát. Phía công ty quản lý của Nagano xác nhận cô từng có quan hệ tình cảm với Sakaguchi nhưng không hề hay biết anh cùng lúc gắn bó với người khác. Trong khi đó, Tristone – công ty chủ quản của Sakaguchi – thừa nhận anh từng sống chung với nữ chuyên viên trang điểm, song khẳng định cả hai đã chia tay sau khi chuyện tình cảm bị lộ.

Những tiết lộ này khiến nam diễn viên bị dư luận gán cho danh xưng “kẻ phản bội”, gây tranh cãi lớn trong showbiz Nhật. Bất chấp những ồn ào, Kentaro Sakaguchi vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ BIFF 2025 cùng dàn diễn viên bộ phim mới “Final Piece”, nằm trong chương trình Open Cinema. Diện vest cổ điển, nở nụ cười ấm áp đặc trưng, anh trông điềm tĩnh và vui vẻ. Tuy vậy, nguồn tin cho biết anh đã hủy một buổi họp báo chính thức để tránh những câu hỏi liên quan đời tư; việc anh có tham gia các hoạt động khác của liên hoan vẫn chưa được xác nhận.

Kentaro Sakaguchi bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu Men’s Non-no trước khi chuyển hướng diễn xuất và gây tiếng vang qua bộ phim sáng NHK “Okaeri Mone” (2021). Anh còn ghi dấu ấn với các phim điện ảnh như “The 100th Love with You”, “Tonight, at the Movies”, “The Last 10 Years”, và đặc biệt được khán giả Hàn Quốc biết đến qua series “What Comes After Love” (Coupang Play, 2024).

Nagano Mei – từng được mệnh danh là “ngọc nữ” màn ảnh Nhật – hiện cũng đối diện bê bối đời tư lớn. Đầu năm 2025, cô bị truyền thông phanh phui tin đồn “bắt cá hai tay” với tài tử đã có vợ Tanaka Kei và diễn viên Hàn Quốc Kim Moo Joon, khiến sự nghiệp lao đao, mất nhiều hợp đồng quảng cáo và phải bồi thường hàng trăm triệu yên.

Sự xuất hiện của Kentaro Sakaguchi tại LHP Busan 2025 vì thế càng thu hút sự chú ý: lần đầu tái xuất sau scandal chấn động, lại diễn ra trên đất Hàn – nơi anh từng ghi dấu trong lĩnh vực truyền hình.