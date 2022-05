Kênh remix tạo trend ầm ầm nhưng lu mờ bản gốc, nghệ sĩ lợi hay hại?

Không phủ nhận việc nhiều ca khúc được phối lại và phổ biến mang lại nhiệt cho sản phẩm gốc và nghệ sĩ, nhưng cũng vì bản remix mà nhiều phiên bản gốc bị lu mờ thậm chí lãng quên. Chính vì lý do này, kênh C. còn được xem là "hung thần nhạc Việt".

Một trong những kênh YouTube chuyên remix nhạc có khả năng tạo xu hướng phổ biến nhất hiện nay chính là C**** (viết tắt C.). Nhiều video được kênh phối nhạc này lại thu về hàng chục triệu lượt nghe, xem và tải về nhờ hiệu ứng bùng nổ trên MXH.

Hiện tại, chủ nhân kênh phối nhạc này vẫn là một ẩn số khi không có thông tin công khai về đội ngũ music producer. Kênh thu về hơn 700.000 nghìn người đăng ký, hàng triệu lượt xem và đón chờ remix mới mỗi ngày. Dù không công khai danh tính, nhưng sức ảnh hưởng mà C. tạo ra là không thể chối bỏ.

"Đường Tôi Chở Em Về" - ca khúc nổi bật nhất trên kênh YouTube của C****

C. với độ nhạy bén và nhanh chóng trong việc nắm bắt xu hướng, đã tạo ra hàng loạt ca khúc dẫn đầu xu hướng. Không chỉ một vài đoạn mixtape "vàng" phổ biến TikTok, trong những trào lưu nhảy cover mà bản remix hoàn chỉnh trên YouTube cũng thu về lượt xem vô cùng lớn.

Liếc sơ sang kênh C., không khó để bắt gặp những video triệu view đến chục triệu view. Một con số mà nhiều nghệ sĩ Việt còn phải mơ ước khi phát hành sản phẩm.



Kênh YouTube của C. sở hữu nhiều MV chục triệu view, thậm chí gần 50 triệu view

Một số ca khúc indie, underground vốn ít người tiếp cận đã trở nên phổ biến nhờ các đoạn remix của C. có thể kể đến như Đường Tôi Chở Em Về, Gu, Thích Em Hơi Nhiều, Yêu Đừng Sợ Đau... hay các xu hướng khi nhắc đến tên ca khúc mọi người có thể không ấn tượng nhiều nhưng chỉ cần một vài từ quen thuộc là nhảy số được ngay như "người chơi hệ đẹp", "forget me now"...

Đoạn âm thanh được C. tung lên TikTok thu về từ trăm nghìn đến hàng triệu lượt dùng là điều bình thường. Nhạc remix tại Việt Nam không mới, nhưng nhiệt lượng đến từ dòng nhạc này thì chưa bao giờ nguội tắt.

Càng ngày, các ca khúc được phối lại thêm một chút giai điệu, âm hưởng vinahouse càng trở nên quen thuộc và không thể thiếu với giới trẻ.



Đoạn nhạc "Đường Tôi Chở Em" Về do C. remix thu về hơn 1 triệu video sử dụng trên TikTok