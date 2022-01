Kellie lên tiếng về scandal: 'Tôi trở thành miếng mồi bị họ cắn xé'

Ngoài dính lùm xùm với công ty cũ thì cô nàng còn bị dân tình chỉ trích vì trình độ freestyle còn "non xanh".

Mới đây, dân mạng đã chỉ ra một video mà Kellie và Obito đã "so gang" rap freestyle. Trong khi Obito được nhiều người đánh giá cao thì Kellie lại nhận rất nhiều chỉ trích vì kỹ năng rap nghe xong "không ai hiểu gì". Chính điều này còn khiến cho cư dân mạng muốn "giải cứu" Obito ngay phút mốt.