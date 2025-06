Kể từ ngày xem ảnh người yêu cũ của bạn trai, tôi ám ảnh đến mức luôn hoang mang lo sợ

Chào em gái,

Điều đầu tiên Hướng Dương muốn nhắn nhủ với em là: mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai và cũng không ai có thể bắt chước ai. Vì thế, chẳng có lý do gì để em phải tự so sánh bản thân với một người con gái khác. Em cứ tỏa sáng bằng những điểm tốt của mình. Là chính mình đã là một điều tuyệt vời và đáng sống. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, em không nên đánh mất bản ngã chỉ vì lý do không chính đáng và tự khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, đau khổ.

Điều thứ hai, Hướng Dương mong em nhớ rằng: trong tình yêu hay hôn nhân thì sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau đều là nền móng vững chắc của hạnh phúc. Nếu em cứ nghi ngờ, ghen tuông không có căn cứ thì chính em đang giết chết tình yêu của mình. Không chỉ thế, em còn khiến người yêu bị áp lực rất lớn. Tại sao em lại phải như thế khi em có thể tự do tự tại, an yên mà sống vui vẻ?