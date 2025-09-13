Kẻ thủ ác nói gì về nguyên nhân ra tay dã man với 4 người trong gia đình vợ hờ?

Chỉ hơn 6 giờ sau khi gây án, Thuận bị phát hiện khi đang cải trang thành phụ nữ, đi trên chiếc xe máy cướp được từ người dân gần hiện trường để lẩn trốn về hướng rẫy vắng cách nơi gây án khoảng 5 km. Thông tin tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một cháu nhỏ bị thương nặng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Nam Thuận đã khai nhận chi tiết quá trình phạm tội.

Đối tượng thừa nhận trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), khiến quan hệ gia đình căng thẳng.

Thuận cho biết do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình vợ khinh thường, đặc biệt là việc mẹ vợ không cho ở chung nhà, nên gần đây anh ta nhiều lần tìm đến gây sự nhưng đều bị khóa cửa không gặp. Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm án đau lòng.